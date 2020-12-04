我国知识密集型服务贸易占比提高

本报北京12月3日电 （记者罗珊珊）记者3日从商务部获悉：今年以来，受疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模有所下降，目前已呈现趋稳态势。服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。1—10月，服务进出口总额37257.8亿元，同比下降16.1%。服务出口降幅小于进口22.1个百分点，带动服务贸易逆差同比减少6569.4亿元。

知识密集型服务贸易逆势增长。1—10月，我国知识密集型服务进出口16390.3亿元，增长8.3%，占服务进出口总额的比重达到44.0%，提升9.9个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年12月04日 10 版）

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