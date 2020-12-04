数字赋能 城市智能（新基建 新机遇）

今年9月，在湖南长沙举行的2020互联网岳麓峰会鲲鹏计算生态论坛上，与会嘉宾表示，“数据成为核心生产要素，‘算力’成为核心生产力，新计算产业的发展前景广阔。”

今年上半年，在以计算产业为核心的数字产业带动下，长沙围绕智慧城市、智能制造、智能产业三大领域发布了191个应用场景，全市软件企业达到9000余家。10个省级软件和信息技术服务产业园入驻企业7530家。以长沙的中电软件园、芯城科技园为代表的专业化园区，正逐步成为软件和信息技术服务业的“湖南名片”，长沙的计算产业正在迅速崛起。

硬件软件并行，产业生态正在形成

自动化的生产线，智能检测设备高速运转，在湘江鲲鹏产业园的生产车间里，一派井然有序的忙碌景象。“目前建成的是产业园一期，已有服务器和个人电脑两条生产线投产。”湘江鲲鹏产线负责人介绍。

1天完成工商注册、10天完成土地审批转让、120天完成厂房建设……从决定引入鲲鹏到项目落地投产，仅用了8个月时间。

今年4月28日，首台“湖南造”湘江鲲鹏服务器下线，湖南省鲲鹏生态创新中心落成，标志着湖南鲲鹏计算产业取得在硬件产线与软件层面并行的重要进展。作为全国首个“硬件+软件”的鲲鹏计算产业基地，湘江鲲鹏为各行各业提供软硬件一体化综合解决方案。“服务器下线首月达成意向订单超亿元，预计2020年产能可达6万台。目前，我们签订了160多家战略合作伙伴，软件加硬件一体化发展，产业生态正在形成。”湘江鲲鹏董事长李新宇介绍。

华为携手各产业合作伙伴共同构建鲲鹏计算产业，汇聚了产业界的中坚力量，联合全国各地合作伙伴共同打造了多个计算产业基地。而长沙凭借自身的智能技术产业优势，集聚本土企业，开拓基于鲲鹏算力的行业应用场景，创建独有的“湖湘特色”计算产业生态。

“计算产业是事关国家产业竞争力的重大战略，是促进新区、长沙经济高质量发展的重大产业。”长沙湘江新区产业促进局局长郑平表示。

推动智能应用，布局产业新机遇

扫描、识别、计算……湘江鲲鹏服务器在贵州省2020年高考网上评卷中首次应用，基于服务器的高性能计算、高可靠性、高能效和开放生态的优势，利用数字化、信息化系统，使高考阅卷工作更高效精准完成。

据了解，湘江鲲鹏服务器目前已部署在贵州省考试院高考评卷、重庆教委会考试系统，在交通及教育等领域实现规模突破。

在长沙望城区，北明软件与湘江鲲鹏正合作打造基于全鲲鹏架构下的智慧城市，试水构建大数据驱动、智能化运行、多主体协同、内生性治理的发展模式。“鲲鹏的算力，再加上北明软件的行业解决方案，我们在数字产业发展的空间广大。”北明软件总裁应华江介绍。

麒麟信安操作系统及云桌面系统，已成功迁移到湘江鲲鹏服务器上，并做了深度性能优化，在多个领域多个项目得到了应用验证，获得用户高度认可。“作为湖南鲲鹏计算产业生态构建的重要参与者，麒麟信安正与湘江鲲鹏、北明软件一起共同推进平台软硬件适配、产业链汇聚等各项工作。”湖南麒麟信安科技有限公司董事长杨涛表示。

在湖南省鲲鹏生态创新中心展厅内，智慧教育、智慧医疗、智慧交通、智慧金融等领域的应用场景引人驻足。据了解，作为开放平台，生态创新中心可帮助开发者了解、学习、开发基于鲲鹏的应用，并扶持生态伙伴逐步实现产业化。

基于鲲鹏算力，科创信息打造了大规模应用迁移解决方案；拓维信息不仅深度参与了湖南鲲鹏计算产业“入湘、立湘”的全过程，并有 4—5个产品通过移植，获得了华为技术认证。整体来看，鲲鹏计算产业与长沙“三智一芯”特色产业正在深度融合，形成了有影响、有特色的完整产业生态链。

《 人民日报 》（ 2020年12月04日 10 版）

(责编：牛镛)