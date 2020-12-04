企业升级 服务有“云”（新基建 新机遇）

“华为云平台就像一个基础底座，提供了人工智能算法模型和可扩容的空间，方便我们从各大网站迅速抓取业务所需的涉及合规管理的数据。”谈起与华为云历时数月一起研发的舆情监测数据系统，深圳价值在线信息科技股份有限公司董事长苏梅感受很深。

2019年5月，深圳市福田区人民政府与华为签署战略合作协议，合作共建了全国首个人工智能/软件开发云创新中心（以下简称“创新中心”）。

一年多来，与深圳15家行业协会、6家双创园区达成合作；入驻福田区52家企业及协会，其中有39家开通人工智能云服务，有36家开通软件开发云服务……通过园区合作、技术沙龙、企业推荐、社群合作等方式，围绕人工智能、软件开发等核心技术，创新中心不断引进优质云服务。以价值在线公司为代表的一批机构和企业，加入到创新中心，为上下游协同发展不断探索云端资源。

贴近需求，推动协同变革

“这个月使用情况怎么样？您还希望给系统添加哪些新功能？”在价值在线公司，工作人员正在进行客户回访。今年上半年，公司推出了升级版电子签名、云会议系统，提供专业合规服务，其中正式签约客户近2000家。

在苏梅看来，受疫情影响，不少企业开始推动数字化转型。创新中心的技术能力很好地支撑了产品系统研发、功能升级过程中的各项工作，帮助公司更加迅速地响应客户需求。据了解，疫情防控期间，创新中心推出20多款抗疫相关产品与服务解决方案，入驻的深圳中科保泰科技有限公司等7家企业推出优惠活动。

在创新中心，不仅是被服务对象享受到了降低研发成本、提升用户数量的“上云”福利，入驻企业的产品与服务也在经历深层次变革。

银雁科技服务集团股份有限公司去年6月入驻创新中心后，对业务模式进行了重构，采取“云服务+线下服务”相结合的新老搭配模式。公司首席技术官要宏说，“公司原有的服务基础设施基本搭建完成，包括覆盖全国200多个城市的线下服务网络等。这些业务内容具备丰富的应用场景，但服务模式比较传统。公司联合创新中心技术力量，将服务模块拆分到最细单元，利用云技术开展图文识别、语音识别、数据分析等应用。”

创新中心凝聚的技术力量、各方实践，正在重新定义服务流程。据了解，入驻创新中心的一些具备数字技术能力的企业，通过安排公司工程师接受华为技术培训、技术认证等方式，力图将自身打造成华为云技术生态合作伙伴，进一步实现深度融合。

着眼长远，推动持续创新

新基建，在福田区被上升到战略高度。

深圳市福田区副区长欧阳绘宇介绍，今年4月，福田区集中开工了33个新基建项目，主要集中在人工智能、大数据、5G基建等领域，总投资达264亿元。

在顶层设计上，福田区出台了国内首个地方政府宏观层面的整体产业规划——《深圳市福田区现代产业体系中长期发展规划（2017—2035年）》。在长期规划体系基础上，福田区今年又从多维度出台专门政策，针对人工智能、区块链技术研发等前沿领域，或人才集聚、金融助力等内容予以扶持。可以说，当地以“金融+科技”为主导，把金融服务业优势与科技资源优势结合的路子，越走越明晰，逐渐形成都市型、分布式、智能化科创区。

在实践落地中，福田区建立了深圳首个以“5G研发及应用”产业为主导的深圳新一代信息技术产业园，创新中心即坐落其中。该产业园还设立了全国首个国际开源领域孵化基地。

对于创新中心的未来发展，欧阳绘宇透露了几点“小目标”——希望在近期为1000人提供新一代信息技术方面的培训，要培养100个以上通过认证的华为执业认证工程师，创新中心将持续构建云端创新生态。

此外，福田区人民政府目前正联合华为等科技公司探讨高新技术架构在国资国企领域的应用。国资国企涉及交通、能源、地产、金融、水务等多种场景，可以极大地丰富科技生态的内涵。

《 人民日报 》（ 2020年12月04日 10 版）

(责编：牛镛)