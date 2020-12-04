借造车之名行圈地之实？经济日报评恒大“盖楼式”造车

原标题：再谈恒大“盖楼式”造车

关于恒大造车，之前写过一篇文章，反响始料不及。

国家发改委最近又下发了一则《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》，“点名”要求各地详细报告恒大、宝能等企业投资和拟投资的汽车整车及零部件项目，包括土地占用、建设内容、项目进展、完成投资等。毫不意外，这则《通知》将恒大再次推上舆论风口浪尖，掀起了其是否涉嫌“借造车之名，行圈地之实”的大讨论。

恒大跨界造车，屡受各界质疑。这倒不完全是作为造车新势力，舆论对其有所偏见，而是在于恒大一系列操作让人感觉颇为不“实”。从与贾跃亭“闪婚”又“闪离”，到“口号式”造车规划；从“买买买”“合合合”“圈圈圈”“大大大”“好好好”的造车思路，到恒驰1至恒驰6的“盖楼式”发布，再到最后被总结成“汽车投资+土地+上市融资”的造车模式，不仅引发了公众各种吐槽，而且加剧了人们对恒大“是否真造车，能否造好车”的担忧。

造车先要有市场预研和产能规划，这是常识。但规划脱离地球引力，就会闹笑话。按照恒大此前公开的信息，2年至3年内首期规划年产能为100万辆，未来10年则年产能突破500万辆。这些数字究竟意味着什么？不妨先做道算术题。2019年，我国新能源汽车销量120.6万辆，今年预计与去年持平，而恒大汽车一期产能，就几乎相当于全国新能源汽车销售总量。厉不厉害？惊不惊奇？意不意外？尽管国家最新发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》并没有对2030年新能源汽车销量占新车销售比例做出明确要求，但业内普遍预计1000万辆已是相当乐观。也就是说，恒大将独占一半。这种可能性有多大？如此“口号式”规划，被质疑也就不奇怪了。

至于“买买买”“合合合”“圈圈圈”“大大大”“好好好”的15字造车思路，从一发布，就震惊汽车圈。按照恒大的解释，这是为了以“金钱换时间”，加快造车速度。问题是，汽车不是房地产业，而是一个科技含量很高的产业。我国过去几十年的汽车产业发展经验表明，金钱能换来的大都是不重要或者跨国车企淘汰了的技术，而关键核心技术，是金钱买不来、也换不来的，需要企业在产品的开发和市场的竞争中逐步积累，是个厚积薄发的过程。显然，恒大还浮在造车大潮的表面。

作为房地产大佬，跨界进军造车领域，本就易引发人们对其产生是否“借造车之名，行圈地圈钱之实”的联想，但恒大不仅毫不避讳，似乎还深得其中奥妙。据媒体报道，恒大汽车以投建汽车基地为前置条件，在不少地方获得大量土地，其中相当一部分属于住宅或商业用地。而中国恒大新能源汽车集团副总裁级别以上的10名高管团队，除仅一人来自乐视汽车，清一色是旅游和地产背景，又很难让人确信恒大这是在真心造车？

坦率地讲，对于新势力跨界造车，包括恒大，笔者是举双手赞成的。要知道，汽车产业经过百年发展，格局与利益已经固化。面对“电动化、智能化和网联化”新趋势，传统车企受思维定式、技术路径依赖和现有资产拖累，其实并不踊跃，甚至还有不少车企本能地希望传统技术有更长生命周期，以便在过去的轨道上获得更多利润。如果没有更多造车新势力的加盟和搅局，就很难激发产业创新活力。

还要看到，从一汽解放的艰难诞生，到北京吉普的合资破土，再到以吉利为代表的民营自主车企崛起，中国汽车产业在传统的轨道上，始终是追赶者角色，没能改变跟跑的命运。但新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，使得改变有了可能。特别是特斯拉、蔚来、小鹏等一批造车新势力，把互联网的理念、速度、效率和激情带入了汽车行业，让中国汽车产业从来没有像今天这样充满翻身的希望。

梳理全球车企市值，10年前我国车企的排名还集中在15名至20名。现在，蔚来、比亚迪已双双跻身前五，超越传统车企通用、本田，小鹏汽车则力压福特、现代，长城、吉利、理想，已将老牌的雷诺、起亚们，彻底挤出榜单。我国头部汽车企业，能与全球车企巨头排排坐，这在历史上可能还是第一次。虽然这只是资本市场的表现，却是一个明确而重要的信号。这预示着，只要我们在智能电动汽车这条新赛道上保持战略定力，持续发力，中国汽车产业就有可能成为全球新的领跑者。

不过，需要强调的是，上述这些新势力无一不是在心无旁骛地造车，而非借造车之名圈地圈钱。汽车是一个靠实力比拼的长周期产业，靠投机，不仅造不好车，还会沦为笑柄，乐视就是前车之鉴。

(责编：毕磊、李栋)