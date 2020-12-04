国家粮食和物资储备局：当前国内粮食库存处于历史高位

人民网北京12月4日电 (记者庄红韬)“总的看，我国粮食连年丰收，库存充实，储备充足，供给充裕。”3日举行的新闻通气会上，国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云在介绍秋粮收购进展及政策性粮食销售等情况时表示，当前国内粮食库存处于历史高位，小麦、稻谷等口粮品种能够满足一年以上消费需求。

根据农业部门信息，今年我国粮食再获丰收，预计全年粮食产量将再创历史新高，连续六年保持在1.3万亿斤以上，为满足国内市场供应奠定了坚实的物质基础。

同时，国内粮食库存处于历史高位，小麦、稻谷等口粮品种能够满足一年以上消费需求。虽然政策性库存有所下降，但企业商品库存和农户存粮数量不同程度增加，库存结构不断优化。

秦玉云表示，目前入统企业的自主商品粮食库存同比增长了32%，农户和经纪人存粮数量也增加较多。“这有利于推动形成藏粮于民、藏粮于企的新格局，持续增强保障粮食安全的韧性，也与我们多年的宏观调控目标是一致的。”秦玉云说。

据联合国粮农组织2020年10月预计，2020年至2021年年度全球谷物产量27.6亿吨，消费量27.4亿吨，期末库存8.9亿吨，仍延续宽松格局。

秦玉云介绍，当前小麦、大米、玉米等品种国内外价差分别为每吨333元、16元、609元。由于进口成本优势明显，今年以来玉米及高粱大麦等替代品进口增加较多。据海关统计，1月至10月我国累计进口玉米及替代品已达2000多万吨，同比大幅增长。

此外，秦玉云还表述了三个关注点：一是大量进口玉米及替代品仍在陆续到港，小麦稻谷饲用替代增加，近期一些南方饲料企业直接采购了部分进口小麦。二是明年玉米播种面积有望增加。近期调研中不少农民和种植大户表示，今年玉米价格高、收益好，加上播种、田间管理等比其他品种省事省心，明年打算多种玉米。三是近期南北港口玉米价格持续倒挂，北方港存玉米已是去年同期的3倍，逼近历史高位，这表明南方饲料原料供应充裕，需求得到有效保障。秦玉云提醒，“由于玉米价格持续高位运行，市场风险正在逐步累积，对此一定要理性看待，心中有数，控制好经营风险。”

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