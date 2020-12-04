博鳌全球健康论坛大会中以国际创新项目对接会举办

12月3日下午，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会举行中以国际创新项目对接会，此次国际项目对接会由博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会和青岛市人民政府主办，会议采取线下线上相结合的会议形式，包含主旨演讲、圆桌会议、项目路演等多种形式，旨在延续青岛以色列“国际客厅”平台精神，推动以色列与青岛在医疗健康领域的国际合作与交流，引领一批以色列优质项目、初创企业落地青岛，为青岛医疗健康产业高速发展植入新基因，赋予新动能。

“医养健康产业的发展，离不开交流合作的赋能。”青岛市政府副秘书长贺未泓表示，青岛市以创建全国区域医疗中心、国际健康养生宜居名城为目标，积极推进健康产业对外开放，优化营商环境，吸引国内外领先技术、专业人才等高端要素集聚，引进国内外知名健康产业企业来青岛投资创业，构建开放共赢的产业生态。

他表示，2021年6月，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会将继续在青岛市举办。青岛高度重视大会的筹备和服务保障工作，目前正在密切配合组委会，周密做好大会的各项组织筹备工作。

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会副主任罗晓芹表示，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会始终致力于打造政商产学研一体的健康领域平台。疫情形势下，大会深耕国际健康产业和行业资源，积极对接国际健康产业需求，力求夯实国际化健康平台的基础和产业落地，这将助力更多国际项目和国际资源落地山东省和青岛市。同时，大会积极探索开放、有效、务实的合作渠道和合作机制，期待携手更多志同道合的伙伴，共同推动全球卫生事业的发展进程。

会上，青岛国际投资有限公司与博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会，青岛以色列“国际客厅”与Startup East China（SEC）签署战略合作协议。会议还发布了《中以医疗器械产业研究报告》。（牛广文）

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