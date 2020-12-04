佳讯飞鸿：探索5G行业应用前景 构建融合多样合作生态

近日，主题为“5G助力智慧轨道交通发展”的佳讯飞鸿第四届技术论坛在北京召开。本次论坛汇聚通信信息、人工智能等多领域的领导、专家和行业代表，围绕5G-R、公专融合、智慧轨道交通、铁路下一代承载网、北斗技术、自主可控、未来网络、VR/AR等主题，深入探索智能科技在垂直行业的创新应用。

佳讯飞鸿董事长林菁表示，佳讯飞鸿正在构建三种能力：通过数据中台构建数据连接的能力，与客户协同进化，极致创新的能力以及融于生态的能力，佳讯飞鸿一直保有强烈的危机感，着眼未来，多年来不断探索数字化转型、新ICT技术的应用，构建产业互联网生态，希望以多元思维打破边界，寻找能够突破边界，实现可持续发展的前瞻战略。

在此次论坛上，北京交通大学教授钟章队、佳讯飞鸿智能科技研究院董事长刘文红携手北醒（北京）光子科技、鑫创科技、北京飞鸿云安公司代表进行科研合作框架签约暨联合实验室启动仪式。该环节由北京交通大学教授官科主持。其中陆地交通智慧感知实验室聚焦轨道交通、道路交通等典型的陆地交通领域，主要进行激光雷达、毫米波雷达、智能感知的关键技术研究和应用创新。此次科技合作，五方将会助力新一代轨道交通的全自动运行与安全运营，实现智慧轨道交通在智能装备与智能运维领域的自主可控和国产替代，推动一流学科建设和人才培养。

此外，本次论坛发布了一系列创新成果，佳讯飞鸿详细介绍了《智能铁路时代新基建新通信新动能白皮书》，《智能铁路通信云技术白皮书》，《雷达技术轨道交通应用白皮书》。佳讯飞鸿积极推进研究成果与行业应用的充分融合，依托自身业务资源和创新应用能力，持续挖掘新理念、新技术的应用价值，为整个行业的创新发展输送活力。

林菁指出，在数字化时代，佳讯飞鸿将坚持新ICT技术发展路线，从应用和科研两大维度实现新ICT技术的融合创新，深度探索5G行业应用的前景，以应用创新作为发力点；以协作创新作为突破口，构建融合多样的合作生态，推动“智慧指挥调度全产业链条”在多领域的创新应用，为我国交通强国战略早日实现贡献智慧和力量。（牛广文）

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