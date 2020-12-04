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海尔净水发布三大升级战略 聚焦净水行业生态布局

2020年12月04日17:35  来源：人民网-财经频道
 

　　12月4日，海尔净水发布了“从安全水到健康水”“从电器到网器”“从单品到全屋”等3大升级战略，聚焦净水行业生态布局。

　　对于净水行业而言，时代的需求毫无疑问为整个行业带来了全新的挑战，“健康水”正逐渐成为全民饮水的新趋势。海尔净水表示，虽然强调健康化、品质化的“健康水”代表着未来业态，但对中国市场而言，目前70%的用户仍在使用传统反渗透净水机过滤出来的“安全水”。为此，海尔净水推出了“卡萨帝「矿泉水」净水机云鲸”，新增了矿化滤芯，通过模拟天然矿泉水形成过程，让饮用水成为富锶矿泉水。同时，该净水机通过全新升级的专利SPEED4.0高精度反渗透科技，高效过滤水中的病毒、细菌、重金属等有害物质，给用户带来值得信赖的安全、健康饮用水。

　　新时代的用户对于净水机的需求也呈现多元化趋势。智慧物联、水质可视、主动提醒换芯、通量够大、全流程主动服务等，都成为需求所在。

　　海尔净水指出，面对用户需求持续升级，海尔净水基于对行业发展趋势和用户使用场景的研究，创新推出了物联网净水机，并提出了“3化承诺，3免服务”，即“水质改善透明化、滤芯寿命可视化、智能服务主动化”，为用户打造透明化、可视化、主动化的全流程诚信服务体验。

　　“网器化仅仅是海尔净水探索的一个方面，在物联网时代，我们更需要跳出单品概念，基于用户的生活需求，提供一套布局全屋的场景解决方案。”海尔净水产业总经理任贤存表示，物联网时代下，用户的饮用水需求已进化为覆盖家用直饮、洗菜、烧饭、洗浴，以及商用办公、校园、医院、工厂、机场、火车站等全场景需求，他们需要的不是一台净水机，而是基于用水场景的全流程解决方案。　　

　　基于这种背景，海尔净水针对全屋、家用、商用等不同场景下的饮用水需求，整合IoT、云平台、大数据分析于一体，进行产品的迭代升级，并为用户打造了“全场景·全天候·智慧物联饮用水解决方案”。在这种全场景的解决方案下，从智慧家庭场景到多样化的商用场景，从清晨的第一杯水到晚上卸下一天疲惫的软化洗浴用水等，海尔净水都能够24小时全方位满足用户的个性化饮用水需求。这也催生整个净水行业逐步实现“从产品到场景”“从行业到生态”的迭代升级。（牛广文）

(责编：毕磊、刘阳)
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