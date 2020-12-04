作业帮王家耀：AI+大力促进智能教育发展

12月2日，第五届中国新媒体千人峰会暨第二届弯弓MarTech生态展在广州召开。作业帮公共关系副总裁王家耀在发言中指出，在线教育正迎来高度数字化、智能化、个性化的第三次浪潮

"今年以来，1.94亿的中小学生，正在进行线下到线上的大迁徙，在线教育的5000亿市场中，K12也是占比很高的一个板块。"王家耀指出，在线教育经历了三次浪潮，持续推动教育的普惠高效发展。其中以拍照搜题为代表的第一次供给浪潮，解决了学生随时随地答疑解惑的需求；第二次浪潮是在线直播课，让一线城市优质教育资源辐射全国，学生可以轻松地与名师在线面对面；第三次浪潮则是AI等技术的运用，让因材施教成为可能，实现了“1对1”个性化教学，提高了教育普惠的质量。

“在线教育极大变革了知识传播的基本模式，极大促进了知识传播的高效率、低成本和普惠均衡。”王家耀表示。数据显示，作业帮作为中国最大的K12在线教育平台，总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户设备超8亿。在推动教育普惠方面起到了重要作用。

王家耀介绍，作业帮超级APP拥有众多刚需功能和场景，持续解决用户在线学习痛点。外部投放采买后没有转化成付费学员的流量，也没有直接流失。这部分流量，超过三分之二沉淀在作业帮APP，并被长期持续激活，成为作业帮自有用户。此外包括作业帮口算APP、作业帮直播课APP，形成了作业帮自有APP矩阵。“在作业帮超30000名员工中，有超过10000名辅导老师，相应的老师、家长和学生微信群搭建了自身的社群运营，再加上微信、微博、抖音、快手、视频号等自有新媒体矩阵；这些共同构筑了作业帮的私域流量。”

“科技硬实力筑就了私域流量的护城河，这是作业帮模式的底层逻辑。”王家耀介绍，作业帮始终致力于以科技驱动教育创新发展，坚持将大数据、算法、人工智能等前沿技术开发作为发展重心，不断优化在线教育基础设施建设。依托OCR文本识别、语音识别、语义识别等技术+行业最大3亿智能题库+领先的搜索技术，作业帮直播课不断加强在技术、师资、运营等方面的投入，例如最新研发的小学数学Cocos课件技术，融合了人脸识别、手势识别、语音识别、专注力检测以及大数据等前沿科技，不断提升在线教育的体验和效果。

“在线教育正迎来高度数字化、智能化、个性化的第三次浪潮。作业帮始终致力于以科技驱动教育高质量发展，做教育创新的引领者，学校教育的助力者，未来教育的探索者。”王家耀如是说。（牛广文）

(责编：毕磊、刘阳)