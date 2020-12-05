原标题：当一座城市有了数字大脑……智慧城市，到底啥样？

随着大数据、5G、AI等新一代信息技术的迅猛发展，越来越多的产业和应用场景变得更加聪明智能。而当一座城市有了数字大脑……

“智慧城市”听起来高端大气，究竟给我们的生活带来什么变化？第六届中国智慧城市国际博览会3日至5日在京举行，记者带你一探究竟。

——妈妈再也不用担心我找不到停车位！

开车去一趟人流量大的景区、医院、商超，路程一刻钟，找车位半小时；停一次车扫一个码，缴费花时间不说，手机还关注了一堆公众号。这样的窘境，城市有车族并不陌生。

那么，智慧城市如何智慧停车？

停车之前，就能在地图软件上看到附近停车场的具体泊位情况，并由系统自动引导到有车位的停车场，避免了徘徊找车位的尴尬。

一次绑定车牌和支付方式，全城停车都能通用，进出不再需要扫码支付，开出停车场后自动结算，实现无感支付。

这是城市大数据企业城云科技打造的智慧停车平台在杭州的实践应用。

“停车是一个城市成长的烦恼，杭州汽车保有量近300万辆，只有130多万个泊位，停车难问题显著。”城云科技首席架构师李圣权说，目前智慧停车平台已经接入了全市120多万个泊位，掌握了泊位的利用情况，可以有效改善停车资源利用不平衡的问题，引导车辆错区域、错时停车。

——给建筑装上操作系统，让你待的空间也变“智慧”

我们工作、居住的一栋栋楼宇，就如同一部部手机，装着很多个App，包括管线、消防、安防、电梯、停车、门禁……而少了最基础的操作系统，这些App也无法实现智慧应用。

盈嘉互联自主研发的智慧空间操作系统，能够将这些建筑空间大数据全部打通，实现在一个中台协同、管理、复用，让产业链上下游企业都能共享空间大数据。

“我们用自主可控的技术把空间数据解放出来，建筑业主或软件开发商可以基于三维模型数据去开发智慧应用，对资产进行管理。”盈嘉互联市场推广部总监边璐说。

而这和我们个人又有什么关系呢？举例来说，当一栋建筑的全部数据在一个平台打通之后，若是某层楼发生火情，可以同时关联到消防设备的数据、安防摄像头的数据，消防员能知道最近的设备在哪，物业可以看到起火点情况。而基于3D建模数据，还可以自动为居民设计逃生路线。

——老师上课讲什么也有大数据支持

疫情促使在线教育广泛普及，未来的“智慧教育”，仅仅是在家上网课、平板上写作业这么简单吗？记者到中科曙光为广西贵港市打造的智慧教育云平台展台逛了逛。

登录一位小学老师的云平台账号，记者看到，班级学生的线上考试、做题数据全部被系统分析，生成了图表、柱状图等学习情况图谱，学生没有掌握的知识点和易错题一目了然，帮助老师进行精准辅导。

在学生端，除了老师日常布置的作业外，平台会根据学生此前的答题记录，智能生成和推送符合学生学习水平的“私人定制”习题，作为查漏补缺的辅助训练。同时，还有趣味性通关游戏习题、“学校圈”“班级圈”等网络学习社区等板块内容，增强学生学习兴趣。

贵港市副市长杨绍丽在博览会上介绍，目前贵港市智慧教育云平台注册在线学校1227所，覆盖4.3万名教师和82万名学生，基本实现基础教育阶段全覆盖。

最后，听听行业专家怎么说——

“智慧城市实际上是一个变迁的概念，最早提出的时候，更多是解决垂直行业智慧服务的能力，比如智慧环保、智慧旅游。到了现在提出数字城市，如何用数字来解决原来垂直行业在智慧化过程中形成的壁垒，是发展的一个核心痛点。”中国电子旗下中国系统副总裁郭炜说。

郭炜认为，智慧城市的发展要从不同维度上破题。在技术层面，需要将AI、大数据等新技术与现有的技术和业务更有效地结合；在业务层面，我国在电子政务以及很多行业的信息化上，垂直性内容过多，协同性急需提升。这一方面需要组织机构的调整和推动，另一方面也要考虑如何在技术层面更高效地解决跨部门、跨行业、跨系统之间的联动。新华社记者温竞华

(责编：刘佳、李昉)