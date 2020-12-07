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疫情防控和经济恢复都走在世界前列

中国经济韧性十足

本报记者  赵展慧

2020年12月07日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　2020年，注定将在新中国历史上留下极不寻常的一笔。

　　这一年意义非凡。在全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，举国上下众志成城、勠力同心，决战决胜脱贫攻坚，奋力实现第一个百年奋斗目标。

　　这一年挑战连连。新冠肺炎疫情突如其来，对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。

　　面对严峻复杂的国内外环境，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、果断决策，团结带领全国人民统筹推进疫情防控和经济社会发展，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，夺取了抗疫斗争重大战略成果。放眼全球，我国是疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。一系列事实有力证明，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变！

　　稳中向好，体现在相继“转正”的一系列经济指标上。

　　5月，服务业实现正增长；6月，外贸进出口增速双“转正”；7月，商品零售额恢复增长……中国经济站稳了脚跟、恢复了元气，延续稳定向好态势。前三季度，中国经济增长0.7%。

　　稳中向好，体现在越发强劲的经济发展动力上。

　　投资步伐有力加快。沪苏通长江公铁大桥等项目完工，川藏铁路等重大工程推进，5G、人工智能等新型基础设施建设加快落地……前三季度，固定资产投资同比增长0.8%。

　　消费逐渐复苏回暖。国庆中秋假期，游客人数恢复到去年八成左右；“双11”购物节期间，数亿人的消费热情被点燃。10月份，餐饮收入同比增长0.8%，增速年内首次转正。

　　外贸实现平稳增长。前三季度，我国货物进出口总额同比增长0.7%。

　　稳中向好，体现在“新”意十足、“暖”意盎然的高质量发展成色上。

　　远程办公、在线教育等新模式迅猛成长，云计算、人工智能等新技术快速发展，数字经济、智能制造等新产业形成更多增长极……今年以来，中国经济新动能蓬勃发展。

　　人民生活得到有力保障：前10月，全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务；前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，同比名义增长3.9%。我们如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽。

　　中国经济稳中向好，得益于党中央的坚强领导，得益于举国上下的共同努力。

　　面对挑战，宏观政策应对及时有力。积极的财政政策更加积极有为，助企纾困政策接连出台，预计全年减税降费政策规模超2.5万亿元，金融系统合计向实体经济让利1.5万亿元……一系列含金量高、针对性强的政策措施迅速出台，实体经济得以减负纾困、迎难而上。

　　面对挑战，各地积极做好“六稳”工作、落实“六保”任务。一项项精准有力的措施，推动全面复工复产、复市复业，保持产业链供应链稳定，促进国民经济循环畅通。

　　中国经济显示出强大修复力和旺盛生机活力！

　　回眸2020年，我们可以自信地说，中国有足够的底气、能力、智慧战胜各种风险考验。展望新一年，我们充满期待：历经风雨洗礼的中国号巨轮定能乘风破浪、行稳致远，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月07日 02 版）
(责编：杨光宇)
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