外汇局副局长王春英：财务管理应坚持汇率风险中性原则

近日，人民银行发布了《2020年第三季度中国货币政策执行报告》。报告指出，今年以来，跨境资本流动和外汇供求基本平衡，市场预期总体平稳。人民币汇率以市场供求为基础，有贬有升，双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。前三季度，人民币对一篮子货币汇率有所升值。
企业应如何看待汇率波动？如何做好汇率风险管理？近日，国家外汇管理局副局长王春英在2020中国新经济企业500强发布会上谈到了她的看法。“汇率问题是我们各界高度关注的一个问题，在一个汇率波幅加大的世界里，如何做好汇率风险管理，对企业尤其是国际业务占比较高企业的财务绩效十分重要。”王春英说。
为了解企业汇率风险管理现状，外汇局对2400多家企业开展了问卷调查。王春英表示，调查显示，在人民币汇率市场化进程中，企业的汇率风险管理水平不断提升，但也存在一些值得关注的问题。这些问题包括风险管理意识相对薄弱、风险管理较为被动、汇率风险管理不到位导致“汇率浮动恐惧症”等。
就汇率风险管理，王春英建议企业：“应聚焦主业，财务管理应坚持汇率风险中性原则。应适应人民币汇率双向波动的市场环境，克服“汇率浮动恐惧症”，理性面对汇率涨跌。应审慎安排资产负债货币结构，合理运用衍生品管理汇率风险，保持财务状况的稳健和可持续。应专注发展主业，不要将精力过多用于判断或投机汇率走势，避免背离主业或将衍生品交易变异为投机套利，承受不必要的风险。”
王春英表示，外汇局将继续深化外汇市场改革，助力企业开展汇率风险管理。健全开放的、有竞争力的外汇市场，继续丰富外汇供求类型、扩大市场参与主体、完善市场基础设施，推动外汇市场深化发展和对外开放，支持企业有效管理汇率风险。推动金融机构丰富避险产品，满足企业多样化避险保值需求，降低企业避险保值成本。提高市场透明度，便利市场主体理性判断外汇市场形势。加强宏观审慎管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（葛孟超）
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