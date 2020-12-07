新技术赋能智慧港口建设 我国沿海港口营商环境不断改善

原标题：区域联动促双循环 高质量发展凸显舟山港“硬核”担当

作为第三届浙江国际智慧交通产业博览会的主论坛之一，强港论坛·中国港口高质量发展报告（2020）发布会4日在杭州举行。与会嘉宾以“硬核”“一流”等关键词为核心，对港口发展进行了观点分享和探讨，为双循环背景下港口高质量发展出谋划策。

“2020年，港口行业发展承受巨大压力，但浙江海港在港口建设和企业发展方面取得显著成效。”中国港口协会常务副会长陈英明认为，从港口行业的角度可以清晰地看到，面对国际国内压力，浙江海港在港口建设和企业发展方面取得了一系列成果，充分发挥了自然资源优势，形成了完善的基础设施，生产经营指标几年来都处于行业领先地位，港口资源整合成为行业典范。

会上，中国经济信息社与交通运输部水运科学研究院联合发布了《中国港口高质量发展报告（2020）》。报告显示，上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港的综合评分在沿海港口中处于领先水平。宁波舟山港凭借燃油供给监管模式创新优势，并在海铁联运和绿色发展等方面表现较为突出，获得港口货物加权吞吐量指标第一、综合得分第二的成绩。交通运输部水运科学研究院副院长贾大山和中国经济信息社经济智库事业部副主任金雷分别对报告进行了解读。

贾大山指出，我国沿海港口参与了90%以上外贸运输，并不断用新技术赋能智慧港口建设，绿色发展水平进一步提高，营商环境不断改善。

金雷表示，中国港口高质量发展评价体系研究，旨在构建一个数据库以及港口绩效应用评价模型，客观评价我国港口绩效现状，诊断港口在运营中存在的问题。

国际港口协会(IAPH)主席圣地亚哥·加西亚·米拉表示，国际港口协会一直关注新冠肺炎疫情对世界各地港口的影响，主要通过船舶停靠、内陆运输、产能利用率和人力情况四个指标来比较非常时期与正常时期的区别。商业模式的连续性是港口运营面临的最直接挑战。

宁波舟山港位于“长江经济带南翼”，是我国沿海主要港口和国家综合运输体系的重要枢纽，其货物吞吐量连续11年雄踞全球第一、集装箱吞吐量连续3年居全球第三。今年以来，宁波舟山港对标“创造‘优异’成绩，发挥‘硬核’力量，打造世界一流强港”的新要求，扎实推进疫情防控和复工复产。1-10月份，共完成货物吞吐量98867.8万吨，同比增长5.4%；完成集装箱吞吐量2406.5万标准箱，同比增长2.4%。港口生产全面翻红，对推动我国企业复工复产、恢复物流体系、恢复全球产业链和供应链发挥了积极作用。

贾大山表示，在服务长三角一体化过程中，宁波舟山港在船用燃料供应方面取得重大突破。舟山供油总部、企业分别达到4家、14家，加油锚位达到16个，保税油混兑调和业务企业共5家。2019年，舟山船用燃料油供应量达到410.27万吨，供应规模连续两年居全国第一。

浙江省海港集团、宁波舟山港集团总经理陶成波将取得这一成就的原因归结为顺应经济全球化、区域一体化发展大势，投身以“一带一路”建设为重点的经济全球化合作，投身以长江经济带建设、长三角一体化为重点的区域一体化发展，而这又完全吻合“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的方向和要求。

据了解，此次论坛上，上海国际航运研究中心还发布了《全球港口发展报告（2019）》。与会嘉宾一致认为，根据交通强国发展纲要，在未来五年，要持续推动以“一流设施、一流技术、一流管理、一流服务”为特征的世界一流强港建设。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)