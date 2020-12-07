多部门明确解决老年人运用智能技术困难时间表和路线图

人民网北京12月7日电 （记者乔雪峰） 近日，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》（以下简称《实施方案》）。为抓好贯彻落实，12月4日，国家发展改革委、国家卫生健康委联合工业和信息化部、交通运输部、中国人民银行等22个单位召开全国电视电话会议，对切实解决老年人运用智能技术困难工作做出安排部署。会议全面把握推动解决老年人运用智能技术困难工作的指导思想、基本原则和目标要求，明确重点任务、时间表和路线图，部署下一步贯彻落实工作。

会议指出，解决老年人运用智能技术困难，事关亿万老年人获得感、幸福感和安全感，代表一个国家的温度，是深入贯彻落实以人民为中心发展思想的重要举措，是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要内容，是完善社会治理、促进公平正义、保持社会和谐稳定的重要保障。

会议强调，要正确把握原则。各部门、各地方在细化落实这些具体举措时，一定要从老年人视角和立场出发，充分尊重老年人、关心关爱老年人，为广大老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务。发展智能技术必须坚持传统服务方式不抛弃、两条腿走路方能行稳致远的重要原则，同时促进在老年人中的普及应用。

会议要求，解决老年人运用智能技术困难相关工作，重点要把握好“三个立即、三个做好、三个尽快”的要求。“三个立即”是“立即做到、立即整改、立即引导”。立即做到，就是要迅速行动，聚焦老年人日常生活涉及的出行、就医、消费、文娱、办事等7类高频事项和服务场景，逐项落实《实施方案》明确的20条具体举措。立即整改，就是要对于前期传统服务方式已经被取消、被替代，已经给老年人造成不便的地方和服务领域，要立即对应整改。立即引导，就是要对个别不能马上做到的事项，要有情况说明、有细化方案、有实施步骤，对公众预期进行适当引导，以充分的沟通换取群众理解和支持。

“三个做好”就是要“做好传统方式、做好专用通道、做好人工服务”。做好传统方式，就是保留纸质等之前大众特别是老年人已经熟悉或习惯的传统服务方式。做好专用通道，就是对传统服务方式不能整体保留的，要设定专门服务老年人的绿色通道或专门通道。做好人工服务，让窗口服务、电话专线、引导人员能够更好地帮助老年人，一些场所要保留传统办事方式。

“三个尽快”就是要“尽快出台实施方案、尽快进行个案排查、尽快进行困难上报”。尽快出台实施方案。各地区、各部门要按照《实施方案》部署要求，制定具体实施方案，对重点任务进行逐项分解，明确时间表、路线图，建立工作台账，强化落实。尽快进行个案排查。各地区、各部门要对出行、就医、消费、文娱、办事等具体场景进行个案排查，并提出有针对性的解决方案。尽快进行困难上报。对于落实《实施方案》过程中，发现的重点难点问题，以及新情况新动态等，要及时上报，提交部际联席会议机制协调解决。

国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、公安部、民政部、司法部、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、应急部、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局、体育总局、国家医保局、银保监会、证监会、国家铁路局、中国民航局，中国国家铁路集团有限公司等24个单位有关负责同志在主会场参会。各省（区、市）、计划单列市、新疆生产建设兵团、副省级省会城市发展改革、卫生健康等涉及解决老年人运用智能技术困难工作的相关部门负责同志在各地分会场参加会议。

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