首届中国?晋城（阳城）珐华产业高层学术研讨会举行

12月5日-6日，首届中国·晋城（阳城）珐华产业高层学术研讨会在山西省晋城市阳城县举行，研讨会上，晋城市市长王震为获得晋城市工艺美术大师的6位代表颁发荣誉证书。太原理工大学与晋城市城镇集体工业联合社签署校企共建协议并为晋城工艺美术研究基地揭牌。江西陶瓷工艺美术职业技术学院与阳城县人民政府签署联合办学协议，并为教学实践部揭牌。景德镇陶瓷大学与阳城县人民政府签署实践教学基地协议并为实践教学基地揭牌。晋城珐华企业与全国珐华科研院所、高等院校沟通交流，达成一系列合作意向并签约挂牌。

“晋城作为华夏文明最早的发源地之一，历史遗存十分丰富，民俗文化积淀深厚，其中珐华器即为典型代表。”晋城市委副书记、阳城县委书记姚逊介绍说，此次珐华产业高层学术研讨会，旨在为全国珐华琉璃行业搭建一个专业性、前沿性的高端交流平台，以工艺美术产业为突破口，以珐华产业为引领，致力把晋城打造为“中国珐华之都”，使珐华产业成为高质量发展的新引擎。

据了解，本次研讨会以“弘扬工匠精神 振兴‘山西三宝’”为主题，采取开幕式+主题展览+现场观摩+学术研讨会的形式进行。200多名全国工艺美术、珐华琉璃、科研院校的专家、学者和业界代表，谈古论今、引经据典、立足市场，放眼未来，就珐华的源起、流变、工艺特点，以及今后的发展走向进行了热烈的交流、探讨。（牛广文）

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