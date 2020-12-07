内外联动 德州银行构建依法治行新体系

为进一步落实“行业规范建设深化年”活动，推动实现业务高质量发展，德州银行按照“守法合规”工作总方针，通过内外联动、融合共促的模式，探索出一条具有特色的法律风险防控之路。
打造内部法律风险防控新机制
强化法律知识宣贯。充分借助“互联网+法律”的宣贯模式，及时传导法律法规与监管信息，组织开展《九民纪要》《民法典》等专题培训，累计培训近千人次，为法律风险防控提供实务指导，从源头上提高法律风险防控意识。
夯实制度规章基础。严格做好制度、议事规则、协议等规范性文件的法律审核工作，避免法律盲点，增强业务开展的合法性、合规性，从根本上提升风险把控水平。2020年累计审查合同、协议450余份，审查制度80余项。
完善公司律师机制。制定公司律师管理、评定办法；已选拔公司律师专业人才7人，参加省律协组办的岗前培训，提升专业素养和实操技能，全面激活内部法律人才动力，从实务操作上凸显专业优势。
畅通外部机构专业支持新渠道
优中选优增强专业力量。通过公开招标选聘更具专业性、权威性的两家律师团队提供法律服务，办理委托法律事务，进一步增强法律团队力量，提高办理法律事务的能力。
精益求精丰富业务指导。借助外部法律团队具备案件办理经验、熟悉行业风险态势、了解监管处罚重点等中介服务机构特有的优势，为公司治理、经营管理、业务拓展把脉问诊，及时进行法律风险提示或建议。
服务基层扩展服务范围。推行法律顾问每月驻场服务制度，每月固定11日、25日实行律所坐班制，实现不出门就可现场解决法律方面的疑难问题。
催生全行高质量发展新动力
跳出法律合规自我循环小圈子，融入全行改革发展大循环，把法律合规工作的着力点放在如何更好地融入、助推银行防控法律风险、创造更大价值上。通过搭建行内公司律师与外聘法律顾问交流平台，共享资源信息，围绕“守法合规”“提质增效”“战略落地”等重点工作，细化目标任务，将法律合规工作融入改革发展、管理创新全过程。
在“行业规范建设深化年”活动中，德州银行通过守法合规组合拳，树立了服务基层、服务业务发展的导向，提升了干部员工的守法合规意识，起到了防范法律风险、保障银行合规经营的效果，助力“行业规范建设深化年”活动取得更大成效。(牛广文）
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