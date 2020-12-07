第十二届全国交通运输行业职业技能大赛闭幕

人民网北京12月7日电 （记者乔雪峰）近日，2020年全国行业职业技能竞赛——第十二届全国交通运输行业职业技能大赛闭幕式在浙江省杭州市举行。 “不断增强做好行业技能人才工作的责任感、使命感、紧迫感，服务支撑好加快建设交通强国。” 交通运输部副部长刘小明指出，要深入开展交通运输行业职业技能竞赛工作，对标世界技能大赛，不断提升竞赛工作水平；要落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的交通劳动大军；要完善交通运输技能人才职业权益保障机制，不断提升交通运输技能人才的获得感、幸福感、安全感；要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，不断增强行业凝聚力和战斗力。

闭幕式上，全国劳模许振超、孔祥瑞和与会领导为大赛团体奖和个人奖等奖项获得者颁奖。山东港口烟台港客运公司柳子玉获得港口客运员职业技能大赛个人第一名，宁波舟山港股份有限公司梁亚闽获得起重装卸机械操作工职业技能大赛个人第一名，宁波港集装箱运输有限公司王庆获得道路货运汽车驾驶员职业技能大赛个人第一名，上海地铁维护保障有限公司通号分公司颜韵飞获得城市轨道交通信号工职业技能大赛个人第一名。

据悉，本届大赛涵盖起重装卸机械操作工、港口客运员、道路货运汽车驾驶员和城市轨道交通信号工4个职业。今年还成功申请将轨道车辆技术项目列入第46届世界技能大赛新增赛项，完成了第一届全国技能大赛交通运输行业选拔赛，是行业有史以来职业技能竞赛规模最大、参赛人数最多的一年。

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