北疆铁路环线全线贯通 推进西部大开发形成新格局

人民网北京12月76日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，阿勒泰至富蕴至准东铁路阿勒泰至富蕴段（以下简称阿富准铁路阿富段）于12月6日开通运营，北疆铁路环线全线贯通。
据介绍，阿富准铁路是一条以货运为主兼顾客运的区域干线，线路起自新疆维吾尔自治区阿勒泰市，沿阿尔泰山南麓至新疆维吾尔自治区富蕴县，穿过卡拉麦里山自然保护区，至新疆维吾尔自治区吉木萨尔县，在准东北站接入乌北至将军庙铁路，线路全长419公里。其中富蕴至准东北段已于2019年12月30日开通运营，此次开通的为阿勒泰至富蕴段，线路长148公里。
北疆铁路环线由兰新铁路、奎屯至北屯铁路、乌鲁木齐至将军庙铁路、阿富准铁路共同构成，此次阿富准铁路阿富段的开通运营，标志着北疆铁路环线全线贯通。北疆铁路环线将乌鲁木齐、奎屯、克拉玛依、北屯、阿勒泰、富蕴、准东等地连接起来，形成一个“口”字形铁路环线。
阿富准铁路阿富段开通运营后，铁路部门将安排开行旅客列车1对，最高运营时速120公里，同时安排开行货物列车2对。
北疆铁路环线区域为民族地区，沿线金属矿石、原煤、石油等资源丰富，分布着喀纳斯、乌伦古湖、可可托海、五彩城等众多景区。阿富准铁路阿富段开通运营和北疆铁路环线全线贯通后，进一步完善了新疆铁路网结构，将极大方便沿线群众出行，提高矿产资源外运能力，对推动旅游资源开发，促进区域经济社会协调发展，推进西部大开发形成新格局，具有十分重要的意义。
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