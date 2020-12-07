人民网>>财经

北疆铁路环线全线贯通 推进西部大开发形成新格局

2020年12月07日17:18  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月76日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，阿勒泰至富蕴至准东铁路阿勒泰至富蕴段（以下简称阿富准铁路阿富段）于12月6日开通运营，北疆铁路环线全线贯通。

据介绍，阿富准铁路是一条以货运为主兼顾客运的区域干线，线路起自新疆维吾尔自治区阿勒泰市，沿阿尔泰山南麓至新疆维吾尔自治区富蕴县，穿过卡拉麦里山自然保护区，至新疆维吾尔自治区吉木萨尔县，在准东北站接入乌北至将军庙铁路，线路全长419公里。其中富蕴至准东北段已于2019年12月30日开通运营，此次开通的为阿勒泰至富蕴段，线路长148公里。

北疆铁路环线由兰新铁路、奎屯至北屯铁路、乌鲁木齐至将军庙铁路、阿富准铁路共同构成，此次阿富准铁路阿富段的开通运营，标志着北疆铁路环线全线贯通。北疆铁路环线将乌鲁木齐、奎屯、克拉玛依、北屯、阿勒泰、富蕴、准东等地连接起来，形成一个“口”字形铁路环线。

阿富准铁路阿富段开通运营后，铁路部门将安排开行旅客列车1对，最高运营时速120公里，同时安排开行货物列车2对。

北疆铁路环线区域为民族地区，沿线金属矿石、原煤、石油等资源丰富，分布着喀纳斯、乌伦古湖、可可托海、五彩城等众多景区。阿富准铁路阿富段开通运营和北疆铁路环线全线贯通后，进一步完善了新疆铁路网结构，将极大方便沿线群众出行，提高矿产资源外运能力，对推动旅游资源开发，促进区域经济社会协调发展，推进西部大开发形成新格局，具有十分重要的意义。

(责编：乔雪峰、刘阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved