首届平湖·松阳产销一体化农特展暨农文旅展会开幕

软糯可口的米糕、肉满质脆的香榧、入口清甜的米酒……12月5日，“‘山海携手，产销协作’首届平湖·松阳产销一体化农特展暨农文旅展会”（以下简称“展会”）开幕式在南河头历史文化街区开幕。

据悉，此次展会两地山海协作的一次全新探索。展会集中展示了平湖、松阳两地乡村产业发展巨大成就，设有中心展区、农产品展销区、民宿展示区、农家特色小吃展区。因此，展会上除了展出两地的特色农产品之外，还将展示农家特色小吃、精品民宿、文创产品、周边产品、IP产品等，为消费者提供全方位的消费体验。

平湖市委常委、常务副市长钱勇彪在开幕式上表示，两地通过组建合作公司、联合举办农特展，推动两地农业企业产销对接、促进两地传统文化旅游交流，进一步丰富了嘉兴-丽水山海协作的内涵，今天的活动也是两地发展成果的一次集中展示，今天的活动更是广大市民朋友的一场饕餮盛宴。

本次展会的成功举办，旨在搭建起两地山海合作的桥梁，并形成两地合作的常态化机制，让两地的优质农产品实现高效流通，两地的文化实现交融发展，两地的产业实现优势互补，推动两地互利共赢，创造山海协作更优良的成绩。

浙江省供销社党委委员、理事会副主任、农合联执委会副主任沈省文，嘉兴市供销社党委书记、理事会主任，农合联执委会主任沈向宏，丽水市供销社党委书记、理事会主任，农合联执委会主任应勇军，金山区供销社主任朱建国，平湖市委常委、常务副市长钱勇彪，松阳县县委常委、副县长、农合联理事长黄德慧，平湖市副市长、农合联理事长沈志凤，两地相关部门、各镇街道有关领导出席开幕式。（孙琳远）

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