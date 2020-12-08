今年一季度地区生产总值增长5.5%，去年在江苏省高质量发展综合考核中排名县（市）区第三位……在江苏省南京市溧水区，一系列成绩的取得源于营商环境的优化。溧水区委书记薛凤冠说，“近年来，我们以加快行政审批为抓手，不断改进业务流程，压缩审批时限，‘审批快了，服务好了’已逐渐成为溧水群众和在溧企业的共识。”

16时07分受理，17时25分办结，全程不到1个半小时……市民李女士最近在溧水市民之家不动产登记中心办理存量房交易（含抵押）登记业务，当场就拿到了产权证书，“加上之前仅半天就办下来的贷款审批，比预期快多了！”

溧水速度，不仅在不动产登记中体现。薛凤冠介绍，“溧水已基本实现开办企业、不动产登记、一般工业项目施工许可证分别在1、2、30个工作日内办结的‘1230’改革目标。”

此外，溧水还在行政审批局设立“企业全生命周期一件事”综合窗口，通过专窗无差别受理、部门后台联办，实现企业全生命周期“一件事，一次办”。通过综合窗口，注销申请材料由28份简化至3份，简化89%；办理环节由8个减少到1个，优化87.5%；办理时间由7个工作日压缩至1个工作日，提速86%。

为解决行政审批周期长的问题，溧水区行政审批局将工商、税务、公安、银行等部门窗口集中到一个专厅，实现一站式办理。

“能不能尽快帮我办理企业注销？”今年4月，南京溧水神龙工业气体有限公司的颜先生，来到溧水市民之家“企业全生命周期一件事”综合窗口焦急地询问。如今，溧水区依托“互联网+政务服务”，整合注册登记、公章刻制等业务，推行税务注销分类处理，优化社保、商务、海关等登记注销，颜先生只需跑一次综合窗口，1个工作日就能完成企业注销。

抓准痛点的同时，溧水也树立结果导向，细化流程，精准倒逼。当地将1个工作日细化拆分成两个半天，确保“注册登记、公章刻制、商业银行开户”三个环节在0.5个工作日办结，预留0.5个工作日给企业办理“涉税信息”，最终实现域内开办企业“一日办结”。

工业建设项目施工许可能否尽快办结，直接关系到企业项目的推进速度，是地区营商环境的重要体现。但因牵涉面大、专业性强，该项审批也是提速难点。溧水区行政审批局主动协调联动区内相关部门，通过南京市政务服务网的“并联审批”系统，加强信息共享互认，并联办理人防环节与建设工程设计方案审查环节，确保域内工业建设项目施工许可20个工作日内办结。

总投资8亿元、占地面积176亩的西门子电机和数控生产项目是溧水今年的重大项目。溧水区行政审批局代办员武凯很早就开始为企业定制最快代办流程：“项目符合施工许可告知承诺相关条件，我前期就指导企业做好规划方案审查、人防及施工许可审批等准备。施工许可审批时所有材料通过溧水区行政审批局审核确认仅用半小时。”

“我们组建了投资建设代办服务中心，划片区、分产业匹配相应代办员，为项目提供咨询、协调、代办等各类服务，实现投资项目全覆盖。”溧水区行政审批局副局长毛经根说。目前，溧水共有专（兼）职代办员55名。

在企业项目审批中，溧水还明确在确保安全、环保、“多规合一”审核通过的前提下，由项目建设单位出具书面承诺函，区级部门先行容缺受理，并严格限定审批时限。“优化营商环境要坚持客户导向，让群众和企业办事顺心、感到温馨。”毛经根说。

《 人民日报 》（ 2020年12月08日 10 版）

(责编：杨光宇)