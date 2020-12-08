11月外储规模31785亿美元

本报北京12月7日电 （记者邱海峰）记者7日从国家外汇管理局获悉，截至11月末，我国外汇储备规模为31785亿美元，较10月末上升505亿美元，升幅为1.61%。

外储规模变动的原因是什么？国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，11月，我国外汇市场运行稳健，市场预期保持稳定，跨境资金流动总体均衡。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情及疫苗研发进展、主要国家货币及财政政策预期等影响，美元指数下跌，非美元货币总体上涨，主要国家股票、债券等资产价格上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

王春英表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济不稳定不确定性明显增强，国际金融市场风险挑战显著增多。预期未来我国外汇市场将呈现基本稳定、双向波动的格局。

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