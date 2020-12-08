恒大汽车科研实力曝光 研发团队阵容首公开

继昨天于深圳视察完恒大全球电池研究院后，今天上午，许家印再度赶赴上海视察恒大汽车全球研究总院。
作为恒大汽车的核心研发部门，恒大汽车全球研究总院的硬实力也随之全面曝光：
◆研发团队方面，拥有科研人员3200多名，个个履历过硬，当中不乏原东风汽车研究院院长方驰，原美国福特汽车高级技术专家徐性怡，原上汽电子电器高级专家、宝沃汽车电子电器副院长李志刚,原西门子电动力总成高级专家、蔚来汽车电驱动总成技术总监庄朝晖等行业顶尖专家。
◆机构设置方面，共有前瞻技术研究院、整车技术研究院、软件技术研究院、动力研究院、造型研究院等11大专业研究院。庞大的科研规模连许家印也忍不住赞叹：“今日时间紧凑，下次我要花一整天时间来看你们的实验室。”
视察过程中，恒大汽车在研发领域展现出的强劲实力，令许家印倍感兴奋，他在座谈会上表示，“恒大汽车研究总院克服了疫情带来的重重困难和挑战，在研发上取得了显著进展，这和大家的忘我付出和努力是分不开的，大家辛苦了！听完大家的介绍后，我感到非常振奋。”
豪华的研发阵容，绝佳的科研条件，无疑为恒大实现造车梦注入了底气。许家印信心满满地表示：“我坚信，在所有科学家和科研人员的努力拼搏下，我们一定能打造出享誉全世界的民族品牌，一定能实现到2025年产销100万辆、2035年产销500万辆的宏伟目标！”
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】