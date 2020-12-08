恒大汽车科研实力曝光 研发团队阵容首公开

继昨天于深圳视察完恒大全球电池研究院后，今天上午，许家印再度赶赴上海视察恒大汽车全球研究总院。

作为恒大汽车的核心研发部门，恒大汽车全球研究总院的硬实力也随之全面曝光：

◆研发团队方面，拥有科研人员3200多名，个个履历过硬，当中不乏原东风汽车研究院院长方驰，原美国福特汽车高级技术专家徐性怡，原上汽电子电器高级专家、宝沃汽车电子电器副院长李志刚,原西门子电动力总成高级专家、蔚来汽车电驱动总成技术总监庄朝晖等行业顶尖专家。

◆机构设置方面，共有前瞻技术研究院、整车技术研究院、软件技术研究院、动力研究院、造型研究院等11大专业研究院。庞大的科研规模连许家印也忍不住赞叹：“今日时间紧凑，下次我要花一整天时间来看你们的实验室。”

视察过程中，恒大汽车在研发领域展现出的强劲实力，令许家印倍感兴奋，他在座谈会上表示，“恒大汽车研究总院克服了疫情带来的重重困难和挑战，在研发上取得了显著进展，这和大家的忘我付出和努力是分不开的，大家辛苦了！听完大家的介绍后，我感到非常振奋。”

豪华的研发阵容，绝佳的科研条件，无疑为恒大实现造车梦注入了底气。许家印信心满满地表示：“我坚信，在所有科学家和科研人员的努力拼搏下，我们一定能打造出享誉全世界的民族品牌，一定能实现到2025年产销100万辆、2035年产销500万辆的宏伟目标！”

(责编：许维娜、夏晓伦)