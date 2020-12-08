精准帮扶山区县 厦门集美7年实施援建项目百余个

甘肃省临夏州和政县产业扶贫车间——夏润高原农业公司赤松茸加工车间。林小芬摄

福建省厦门市集美区深度参与东西部扶贫协作与省内山海协作，用心用情开展产业合作、劳务协作、教育帮扶、消费扶贫、医疗支援等工作。尤其是产业协作方面，按照“优势互补、互利共赢”的原则，助甘肃省临夏州和政县、福建省三明市清流县成功脱贫摘帽。

斐然的成绩，让集美区两次荣获“甘肃省脱贫攻坚帮扶先进集体”称号。在省内山海协作方面，自2017年起，集美区连续三年位列厦门市第一。集美区对口办相关负责人表示，脱贫攻坚不是单纯的经济输血，而是帮助当地“造血”，引导和支持贫困人口依靠自己的双手创造美好明天。

“引进来”“走出去”，就业用工不再“慌”

甘肃省和政县曾是一个集民族地区、贫困地区、高海拔山区于一体的特殊贫困县，贫困程度深、贫困面大、贫困人口多，被纳入国家扶贫开发工作重点县。

2013年起，厦门市集美区与和政县建立东西部扶贫协作对口帮扶关系。7年来，厦门市和集美区累计投入各类扶贫资金4.1亿元，实施援建项目133个，招商引进东部企业9家，援建扶贫车间28家，吸纳本地就业1472人，其中建档立卡贫困户672人。

今年6月，集美区在甘肃省和政县援建的集和兴东西协作产业园一期正式投用，夏润高原农业、秋山实业、闽荣鞋业等一批东部企业入驻该产业园，带动周边群众实现“家门口”就业。这意味着，东部企业不仅能“引进来”，而且可以“留下来”，为当地经济持续造血。

值得一提的是，集美区开拓了“招商引进东部企业+流转农户土地+建设现代农业基地+合作社农户”的产业扶贫新模式。和政县具有独特的高原气候和土壤条件，但传统农业粗放低收，集美区引进东部现代农业种植基地项目，例如夏润赤松茸种植基地，让农户不再分散种植传统低效品种，每年还能获得不低于原种植收益的土地流转费；农户们在种植基地从事菌菇种植、田间管理等，能拿到稳定的务工收入。这一举措为农民拓宽了就业渠道，也打开了产业帮扶精准对接的新局面。

除了对口帮扶外省贫困县，厦门集美也致力于深化省内的山海协作。长期以来，福建沿海与山区由于经济发展条件、资源禀赋、产业基础等因素的差异，造成了山区与沿海的不平衡发展。因此，福建省通过推进山海协作的政策措施，改变省内经济发展的不平衡现状。

作为闽西革命老区，三明市清流县石下村、林畲村曾是省级扶贫开发重点村，近年来在集美区的帮扶下，通过挖掘本地特色资源，发展乡村旅游、红色文化旅游、建立扶贫创业孵化基地、设立扶贫担保基金和落实小额信贷等一系列举措，实现了脱贫摘帽。

产业合作，同样是集美区对口帮扶清流县的一大亮点。总投资约2.2亿元的集美（清流）共建产业园坐落于清流县城南工业园区内，目前一期工程已有7家企业入驻投产，共吸纳当地劳动力就业300余人，实现工业总产值近1亿元。

“嘉庚路”“义诊行”，教育医疗精准扶贫

在集美区的集美学村里有一条远近闻名的嘉庚路。而在甘肃省和政县，也有了一条以“嘉庚”命名的路。这条路上还有一所“嘉庚实验幼儿园”——这是集美区在和政县援建的幼儿园，于2019年建成招生，目前共有幼儿349名，是和政县最好的幼儿园之一。

自2013年结对帮扶以来，集美区先后投入2151万元，在和政援建了嘉庚实验幼儿园、李家山鹭岛小学等6所学校。不仅补齐校舍、操场、教学设备等硬件，师资力量、教学水平等“软件”也没落下，并积极推进两地学校结对帮扶，实现了集美区优质学校与和政县初高中（职校）、中心小学和中心幼儿园结对帮扶全覆盖。两地还互派教育专业技术骨干，培训了一大批专业技术人才，有效地把东部优质教学资源延伸辐射到西部。

2019年，集美区创新开展同龄学生“和美一家亲、携手共成长”家庭结对帮扶活动，不仅有经济上的帮扶，还促使孩子之间互相交流学习、共同成长，两地家庭、学校间的关系也日益紧密。

集美区委区政府也把医疗健康作为扶贫工作的重点之一。自集美区卫健局与和政县卫健局签订对口帮扶合作协议以来，集美区共有3所医院、6所卫生院（社区卫生服务中心）分别与和政县的17所医院（卫生院）签订了结对帮扶协议，实现了两地医疗系统结对全覆盖。

一批又一批集美医生赶往和政县，开展业务培训、医疗讲座、下乡镇卫生院巡诊、专家门诊和各类手术等支医活动。下乡义诊的医生同时把慢性病的管理、控制、追踪、回访的科学经验传授给乡镇卫生院，提高了当地的慢性病防治水平。

在广大干部群众的共同努力下，继2019年6月福建省清流县实现“脱贫摘帽”后，今年2月甘肃省和政县也实现了“脱贫摘帽”。但“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。”厦门市集美区挂职干部、甘肃省临夏州和政县委常委、副县长陈各辉表示，将继续落实“四个不摘”要求，持续深化东西部协作，助力巩固脱贫成果，与结对帮扶县一道乘势而上，高质量开启乡村振兴的新征程。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)