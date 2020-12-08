原标题：数据驱动发展 合作促进共赢 ——联合国大数据全球平台中国区域中心成立仪式和揭牌仪式在杭州成功举办

12月7日，联合国大数据全球平台中国区域中心成立仪式和揭牌仪式在浙江杭州成功举办。中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆出席仪式并致辞，联合国副秘书长刘振民通过视频致辞，浙江省省长郑栅洁致辞。联合国大数据全球平台主席、南非统计局局长里森加·马卢莱克，英国国家统计局局长伊恩·戴蒙德以及部分联合国全球平台大数据区域中心代表分别通过视频贺词。中国国家统计局副局长鲜祖德和总工程师文兼武分别主持成立仪式和揭牌仪式。

宁吉喆表示，大数据引领的新一轮科技革命的浪潮正在向各区域、各领域快速渗透，世界各国都在对大数据的技术研发、数据共享、安全保护等进行前瞻性布局。大数据的开发利用已经成为驱动经济高质量发展的新动力，提升国家治理现代化的新途径，满足人民美好生活需要的新举措。

宁吉喆强调，中国国家统计局认真贯彻落实中国政府关于实施大数据战略、促进大数据发展的决策部署，紧跟现代信息技术迅猛发展、数字经济日新月异的时代潮流，积极利用大数据补充和丰富传统统计数据来源、改进和优化统计方法、对现有统计数据进行事后验证和审核，在国民经济核算，经济普查、人口普查等重大国情国力普查，农业统计、居民和房地产价格统计等多方面开展了许多有益探索，大数据正在成为中国政府统计发展的重要驱动力。

宁吉喆表示，近年来，联合国《2030年可持续发展议程》一直致力于依托大数据探寻更精准高效的实施路径。与此同时，中国各地区、各部门正在抢抓机遇、主动布局，着力推动数字社会、数字经济、数字政府深度融合，为大数据应用创新提供了丰厚土壤。联合国大数据全球平台中国区域中心将汇聚联合国、中国国家统计局、浙江省政府在大数据统计应用方面的理论和实践优势，吸收国际成功经验，通过共建应用平台、开展合作攻关、共享研究成果等模式，积极推动大数据和数据科学与政府统计创新发展，为实现2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体不懈努力。

成立仪式上，宁吉喆和刘振民在线上签署了联合国大数据全球平台中国区域中心谅解备忘录，为联合国大数据全球平台中国区域中心国际咨询委员会的国内和国际委员颁发了聘书。

本次仪式由联合国经社部、中国国家统计局和浙江省政府共同举办，来自联合国经社部、联合国大数据全球平台中国区域中心国际咨询委员会代表，国家统计局副局长鲜祖德、总工程师文兼武，浙江省副省长朱从玖、秘书长陈新，杭州市市长刘忻，国家统计局、中央有关部门、浙江省、杭州市、有关省（市）统计机构代表共计近百人参加了仪式。（郑岩）

(责编：杨曦、乔雪峰)