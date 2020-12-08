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“让数据中台进入数智化时代”媒体交流会举办

2020年12月08日17:01  来源：人民网-财经频道
 

　　2020年，疫情倒逼企业数字化转型，业务在线化、企业远程协同办公等几乎是企业的“必考题”，同时也推动了数据中台业务的高速发展。12月4日，明略科技举办了“让数据中台进入数智化时代”的媒体交流会，明略科技创始合伙人兼总裁姜平表示，随着大数据时代的到来，催生了各种如人工智能技术、大数据分析等技术的发展。

　　今年9月，国务院国资委正式印发了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，数据中台作为企业数字化落地的关键技术，帮助各行各业全速进行企业的数字化重构与转型。政策层面，鼓励各行各业运用5G、云计算、区块链、人工智能等信息技术，进行企业的数字化重构与转型。数据中台正成为推动行业信息化建设与企业数智化转型的内生力量。

　　姜平指出，智能时代下如何把一个有行业Know-How的数据中台落地，分为“四步走”：第一步是数据在线；第二步是探索分析；第三步是知识积累；第四步是智能决策。

　　据介绍，明略科技帮助组织打造的是数据体系结合知识体系的数据中台，可基于数据进行智能决策的数据中台。数据中台给组织带来四个核心价值，即可量化、可协同、可共识和可预测。数据中台在落地过程中首先是依托两大框架为支点：组织数字化转型战略和数字价值生态体系。其次是组织内部需对数据中台形成三大商业价值的共识：数据资产化、深度运营及业务创新。

　　明略科技数据中台架构的底层接入了多元异构的数据源，通过数据标准化、数据质量管理、数据安全、元数据、运营体系等完成数据资产常规的运营管理。在此之上通过增强数据操作系统，解决数据中台价值的发挥和开发。数据全生命周期作为一种管理体系，对数据的接入、整合、加工、消费等进行全生命周期的管理。之上的数据资产运营平台，从运营的维度对数据资产做综合分析，包括数据资产分析、数据资产图谱、数据资产交易等管理体系。

　　目前，明略科技已为数字城市、公安、金融、轨交、电力、制造、零售、快消等多个领域的200+标杆政企客户，构建城市级和企业级数据中台，实施数据和知识双驱动的数字化转型路径。

　　姜平强调，明略科技正在将自己打造成中台型组织，通过中台，我们要构造一个能够承载数据、承载知识，能够产生透明的平台，明略相信通过大数据分析挖掘和认知智能技术，可以让组织内部高效运转、加速创新，实现人机同行的美好世界。（毕磊）

(责编：毕磊、刘阳)
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