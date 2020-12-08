浦发银行承销粤港澳大湾区首单国企混改专项中期票据

11月26日，在中国银行间市场交易商协会和人民银行广州分行的推动下，“广州市城市建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据”、“广州市城市建设投资集团有限公司2020年度第二期中期票据”（以下简称“20广州城投MTN001”、“20广州城投MTN002”，合称“本次债券”）同步发行，总规模40亿元，期限3+2年。其中，20广州城投MTN002由浦发银行牵头主承销。
本次债券是粤港澳大湾区首单国企混改专项中期票据，是各方合力服务国资国企改革、助力“一带一路”建设和粤港澳大湾区建设的又一次创新实践。
后续，浦发银行将继续坚持金融服务国家战略和服务实体经济，充分发挥“商行+投行”的综合服务优势，运用“股、债、贷、资”四位一体、“境内外投行联动协同”的经营模式，以数字化手段促进转型发展，进一步提升综合服务能力，为服务国家战略和区域经济社会高质量发展贡献“浦发智慧”。（乔雪峰）
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