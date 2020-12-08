新华社北京12月8日电 题：领航定向 破浪前行——从中央财经委会议看以习近平同志为核心的党中央引领“十三五”经济社会发展

新华社记者

工人在河北省唐山市丰润区新军屯镇一家特种带钢生产企业的车间工作（2019年5月5日摄）。新华社记者 杨世尧 摄

在上汽集团乘用车宁德基地总装车间，工人在装配生产线作业（2020年9月15日摄）。新华社记者 宋为伟 摄

动车组停靠在武汉动车段的存车线上，准备进行检修和保温作业（2018年2月1日摄）。新华社记者 肖艺九 摄

世纪疫情和百年变局交织之际，极其艰难的2020年，中国发展表现成为全球经济阴霾下的一抹亮色——

率先控制住新冠肺炎疫情，率先在全球主要经济体中恢复经济正增长，现行标准下农村贫困人口全部脱贫……

深海航行，靠什么应对惊涛骇浪？

“十三五”以来，从十八届中央财经领导小组的5次会议到十九届中央财经委员会的8次会议，习近平总书记亲自主持、亲自谋划，以全局眼光和战略高度为中国经济巨轮掌舵领航。

思想引领，新理念开辟发展新境界

做好经济工作，是我们党治国理政的重大任务。

2018年3月中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》明确提出把中央财经领导小组改为中央财经委员会。

“十三五”以来，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情冲击，从中央财经领导小组到中央财经委员会，习近平总书记亲自主持召开了13次会议，研究了20多个重大议题，以全球视野和宏阔格局统筹部署我国经济社会发展重大战略政策。

长江经济带发展规划、165项重大工程项目进展、扩大中等收入群体、提高我国自然灾害防治能力、提升产业基础能力和产业链水平……

13次会议，一个个重大议题，都由习近平总书记在精心谋划、深入调研、反复研究、深思熟虑后亲自确定，彰显党中央对新时代中国经济发展的顶层设计——

2016年1月26日，“十三五”新局刚启，中央财经领导小组第十二次会议，首个议题就聚焦“供给侧结构性改革”。

这次会议的前后两次中央财经领导小组会议，关键词都是“供给侧结构性改革”。

彼时，中国经济发展进入新常态，“三期叠加”之际，经济下行压力凸显，一味上项目、铺摊子等粗放式发展的老路难以为继。

在这一背景下，党中央谋划的“供给侧结构性改革”一词进入公众视野。系列会议部署，凸显这一改革的重要性。

“要把思想认识统一到党中央关于推进供给侧结构性改革的决策部署上来。去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板是工作重点，关系到供给侧结构性改革的开局、关系到‘十三五’的开局。”习近平总书记指出。

13次会议，一项项关键举措，既坚持问题导向，又着眼长远谋划，折射党中央对复杂变局下发展规律的认识不断深入——

思想是行动的先导。

这是2019年8月28日拍摄的“中国天眼”全景（检修期间拍摄）。新华社记者 欧东衢 摄

2020年10月31日，国产大飞机C919在跑道上滑行。在当日开幕的2020南昌飞行大会上，国产大飞机C919亮相南昌瑶湖机场并进行飞行表演。新华社记者 周密 摄

2020年12月1日23时11分，嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面西经51.8度、北纬43.1度附近的预选着陆区，并传回着陆影像图。这是在北京航天飞行控制中心拍摄的嫦娥五号探测器落月瞬间。新华社记者 金立旺 摄

2020年9月17日，北京天气晴好，地标性建筑一览无遗。新华社记者 王建华 摄

2015年10月，党的十八届五中全会明确提出新发展理念，为“十三五”乃至更长时期我国发展提供了基本遵循。

5年后，党的十九届五中全会擘画了面向“十四五”和2035年的发展新蓝图，强调要坚定不移贯彻新发展理念。

创新，居五大发展理念之首，在我国现代化建设全局中居“核心地位”。

时间回到2018年7月13日，国际金融危机发生十年之际，中央财经委员会第二次会议聚焦一个核心议题：提高关键核心技术创新能力。

“要切实增强紧迫感和危机感，坚定信心，奋起直追”“突破关键核心技术，关键在于有效发挥人的积极性”“形成推动攻克关键核心技术的强大合力”……这次会议强调。

为科研人员“松绑”、不断提高科研人员奖励比例……5年来，一系列事关科技发展的改革接连落地。创新，这个引领发展的第一动力，在我国经济转向高质量发展过程中持续迸发耀眼光芒。

发展不只看“金山银山”，还要看“绿水青山”。

2016年1月的中央财经领导小组第十二次会议上，习近平总书记强调，“涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，共抓大保护，不搞大开发”。

两年后的中央财经委员会第一次会议对打好污染防治攻坚战进行了全面部署，要求到2020年使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，打几场标志性的重大战役。

5年来，我国生态文明建设力度之大前所未有，2019年单位GDP能耗比2015年下降13.2%，全国337个地级及以上城市空气质量优良天数比例达到82%，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量总体改善。

创新成为第一动力，协调成为内生特点，绿色成为普遍形态，开放成为必由之路，共享成为根本目的——

5年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下坚定不移贯彻新发展理念，努力破解发展难题、厚植发展优势，推动我国经济高质量发展不断取得新成就。

如今，“十三五”规划目标任务即将完成，我国国内生产总值不断迈上新台阶，预计2020年GDP突破100万亿元，人均GDP已迈入一万美元门槛，对世界经济增长的贡献率保持在30%左右，持续成为世界经济增长的“稳定器”。

历史车轮滚滚向前，中国共产党推动理论和实践创新的脚步从未停歇。

顺应时代潮流，把脉发展大势，透过中央财经委员会这一平台，习近平总书记的一系列重要论述不断丰富习近平新时代中国特色社会主义经济思想，引领着中国经济航船破浪远行。

人民至上，新部署推动民生新提升

2019年7月22日，游客在浙江省安吉县余村游览。新华社记者 谭进 摄

在福建省福清市永诚华多种猪公司猪场内，半自动化机械将收集的养殖粪污喷洒至垫料上。这是福建首创的“异位发酵床”技术，发酵后的粪污可以作为有机肥源，并可以让养殖场实现污染“零排放”（2019年8月12日摄）。新华社记者 林超 摄

在湖南常德汉寿县蒋家嘴镇，待回收的铁渔船停靠在洞庭湖边（2019年12月17日摄，无人机照片）。2020年1月1日零时起，长江流域332个自然保护区和水产种质资源保护区全面禁止生产性捕捞。新华社记者 薛宇舸 摄

在上海市虹口区嘉兴路街道一处小区，保洁工对居民分类投放的生活垃圾进行分拣（2019年6月24日摄）。新华社记者 方喆 摄

一切为了人民、一切依靠人民，是我们党在近百年奋斗征程中，带领人民攻坚克难、不断前进的力量源泉。

5年来，历次中央财经领导小组和中央财经委员会会议上，“民生”成为鲜明指向。

推进北方地区冬季清洁取暖、推行垃圾分类、畜禽养殖废弃物处理和资源化、提高养老院服务质量、规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫、加强食品安全监管……

2016年12月21日，6件事关百姓民生的“小事”“身边事”成为中央财经领导小组第十四次会议的重要议题。

“推进北方地区冬季清洁取暖等6个问题，都是大事，关系广大人民群众生活，是重大的民生工程、民心工程。”习近平总书记在会议上指出。

“小事”不“小”，事关民生，直抵民心。

“要坚持以人民为中心的发展思想，在全社会大力弘扬勤劳致富、艰苦奋斗精神，激励人们通过劳动创造美好生活，不断提高生活水平。”2016年5月16日，中央财经领导小组第十三次会议上，习近平总书记强调。

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。坚决打赢脱贫攻坚战，是习近平总书记心里牵挂的一件大事。

2018年4月2日，新组成的中央财经委员会召开第一次会议，研究的议题就是打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战。

“精准脱贫攻坚战已取得阶段性进展，只能打赢打好。”习近平总书记在会上强调。这次会议围绕打好精准脱贫攻坚战作出更具体部署，确保扶贫举措更精准有力。

2019年4月22日，距全面建成小康社会收官还剩不到两年时间，中央财经委员会第四次会议研究了全面建成小康社会补短板问题。

这次会议强调，要全面完成脱贫攻坚任务，把扶贫工作重心向深度贫困地区聚焦，在普遍实现“两不愁”的基础上，重点攻克“三保障”面临的最后堡垒。

如今，随着日前贵州省宣布剩余的9个贫困县退出贫困县序列，我国832个贫困县已全部脱贫，全面建成小康社会胜利在望。

中国共产党根基在人民、血脉在人民。

扩大中等收入群体、促进房地产市场平稳健康发展、提高自然灾害防治能力、加强公共卫生体系建设……一次次会议部署，一项项真招实招，深刻体现了习近平总书记以人民为中心执政理念的时代内涵。

“我将无我，不负人民。”

回望“十三五”，以习近平同志为核心的党中央把人民对美好生活的向往作为始终不渝的奋斗目标，为中国经济社会发展注入不竭力量。

赢向未来，新格局重塑发展新优势

河北省隆尧县杨河村村委会委员王梦云（左）在给村民魏贵芬讲解电采暖设备的使用方法（2019年10月31日摄）。新华社记者 邢广利 摄

在河北省衡水市桃城区一家养老康复医疗中心，护工在陪老人散步（2019年5月5日摄）。新华社记者 牟宇 摄

贵州省丹寨县一家银饰加工企业的工人在加工银器（2020年11月17日）。新华社记者 杨楹 摄

拼版照片：上图为2019年11月5日拍摄的贵州省荔波县瑶山民族小学面貌（无人机照片，新华社记者杨文斌摄）；下图为荔波县瑶山民族小学旧貌（资料照片，荔波县瑶山瑶族乡人民政府供图）。新华社发

今年初冬，中国西南部，成都到重庆客运专线正在加紧升级改造。不久的将来，两地高铁出行将缩至1小时以内，真正实现“一小时生活圈”。

唱好“双城记”，共建经济圈。

在中国面向“十四五”和2035年的新蓝图中，“推进成渝地区双城经济圈建设”赫然在列。继五大国家战略之后，我国区域发展的“第二梯队”呼之欲出，成渝则是“先发队员”。

今年1月3日召开的中央财经委员会第六次会议，将推动成渝地区双城经济圈建设作为重要议题。习近平总书记强调，要推动成渝地区双城经济圈建设，在西部形成高质量发展的重要增长极。

区域协调发展，成为中国高质量发展的动力源。

此前，在2019年8月26日召开的中央财经委员会第五次会议上，区域经济布局也是重要议题。习近平总书记强调，要根据各地区的条件，走合理分工、优化发展的路子，落实主体功能区战略，完善空间治理，形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

着眼长远，赢向未来。

回望“十三五”，以习近平同志为核心的党中央着眼全国一盘棋，不断优化国土空间布局，一个个国家重大战略打通区域协调发展“经络”，各大区域板块良性互动，为我国经济高质量发展注入新动力。

如果说，区域战略是眼光向内，那么扩大开放则是立足国内、放眼全球。

2017年7月17日，中央财经领导小组召开第十六次会议，聚焦改善投资和市场环境、扩大对外开放。

“要改善投资和市场环境，加快对外开放步伐，降低市场运行成本，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，加快建设开放型经济新体制，推动我国经济持续健康发展。”习近平总书记的重要讲话，宣示了我国进一步扩大开放的决心。

累计与138个国家和31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件，设立21个自由贸易试验区，成功举办三届中国国际进口博览会，积极推动并签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）……5年来，我国对外开放走向更高水平，开放型经济新体制加快构建。

内外融通，高质量发展才能不断开辟新空间。

经济现代化，离不开产业链现代化。2020年8月26日召开的中央财经委员会第五次会议提出，要打造具有战略性和全局性的产业链，围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，支持上下游企业加强产业协同和技术合作攻关，增强产业链韧性，提升产业链水平，在开放合作中形成更强创新力、更高附加值的产业链。

党的十九届五中全会，对“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”进行专门部署，引发外界广泛关注。

事实上，对于新发展格局，党中央早有谋划。

高铁列车在成渝客专铁路线上行驶（2020年7月22日摄，无人机照片）。新华社记者 刘坤 摄

这是2020年11月11日拍摄的中国（上海）自由贸易试验区标志门。新华社记者 方喆 摄

开往德国杜伊斯堡的中欧班列（武汉）从中铁联集武汉中心站驶出（2020年3月28日摄）。新华社记者 肖艺九 摄

2020年4月10日，中央财经委员会第七次会议上，习近平总书记以《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》为题发表重要讲话，首次提出构建新发展格局的重要思想。

5个月后，9月9日召开的中央财经委员会第八次会议强调，统筹推进现代流通体系建设，为构建新发展格局提供有力支撑。

有外媒评价，构建新发展格局，是中国进入新发展阶段的重大战略抉择。

5年来，综观13次中央财经领导小组和中央财经委员会会议，其研究决策的很多事项都是关系国家经济社会发展的长期性、战略性大事。

政贵在行，事成于实。

2017年2月28日召开的中央财经领导小组第十五次会议，回顾总结党的十八大以来历次中央财经领导小组会议决策部署落实情况。

今年召开的中央财经委员会第八次会议的一个重要议题，就是研究党的十九大以来中央财经委员会会议决策部署落实情况。

“当前，我国发展的国内外环境复杂严峻，很多问题必须从长远角度、战略高度来谋划和推动解决。”

“要加强党中央对经济工作的集中统一领导，增强抓落实的主动性和自觉性，更好落实党中央作出的重大决策部署。”

……

5年来，中央财经领导小组和中央财经委员会的历次会议，加强和改善了党中央对经济工作的领导，形成了研究分析、决策部署、推进落实的完整机制，中国经济稳健前行的发展观和方法论日臻成熟。

发展之路没有终点，只有新的更高起点。

全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。不惧大风大浪、奋勇迎风搏浪，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济巨轮必将乘风破浪、行稳致远。（记者韩洁、刘红霞、齐中熙、陈炜伟、周圆）

这是2020年11月2日拍摄的进博会场馆——国家会展中心（上海）南广场。新华社记者 丁汀 摄

这是2020年9月12日拍摄的港珠澳大桥（无人机全景照片）。新华社记者 陈晔华 摄

这是2020年8月13日拍摄的京雄城际铁路雄安站施工现场（无人机照片）。新华社记者 牟宇 摄

天津凌智皓越航空科技有限公司工作人员检查无人机状态（2020年12月3日摄）。近年来，天津滨海新区大力促进无人机产业发展，已形成包括研发设计、生产制造、总装总测、试验培训、综合保障等较为完整的无人机产业链。新华社发（赵子硕 摄）

(责编：郝江震、杨光宇)