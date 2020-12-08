2020公司治理高端论坛与上市公司治理研讨会在北京召开

12月5日，由南开大学中国公司治理研究院、对外经济贸易大学国际商学院和中国企业改革与发展研究会共同举办的2020公司治理高端论坛与中国上市公司治理评价研讨会在北京召开，来自国务院发展研究中心、中国社会科学院、中国上市公司协会、国务院国资委研究中心、清华大学、北京大学、中国人民大学、南开大学等机构的领导、专家学者以及企业界人士等200余位嘉宾现场出席了会议。南开大学讲席教授、中国公司治理研究院院长李维安教授在会上发布了2020年中国上市公司治理指数（CCGI）以及2020年中国上市公司绿色治理指数（CGGI）。

本次中国上市公司治理指数评价样本量为3753家，其中主板1864家，中小企业板925家，创业板786家，科创板70家，金融业板块108家。中国上市公司治理评价结果显示，上市公司治理水平在2003-2020年总体上不断提高；经历了2009年的回调，金融危机之后，趋于逐年上升，并在2020年达到新高63.49，较2003年的49.62提高13.87；但最近两年增速放缓，提高幅度仅为0.17和0.30。股东治理、董事会治理、监事会治理、经理层治理和利益相关者治理水平均呈现上升态势，而信息披露水平略有下降。

基于今年3753家上市公司治理评价结果，为进一步提高我国上市公司治理水平，中国公司治理研究院公司治理评价课题组提出如下六个方面的对策建议：第一，升级公司治理准则，以规则导向提升上市公司治理质量；第二，坚持行政型向经济型转型的治理逻辑，深化混合所有制改革；第三，完善信息披露制度，提高信息披露质量；第四，放大注册制改革治理成效，推动公司治理转型和创新；第五，强化内外部配套治理机制建设，应对新常态下的各类治理风险；第六，加强网络治理创新，升级治理手段并降低治理成本。

本届大会还发布了2020年中国上市公司绿色治理评价指数，这是中国公司治理研究院于2018年、2019年连续两次发布中国上市公司绿色治理指数之后对绿色治理评价系统的再次应用，被业界称为“ESG升级版”。该评价指标体系以治理思维为统领，从绿色治理架构、绿色治理机制、绿色治理效能和绿色治理责任四个维度设置12个治理要素和37个子要素，对中国上市公司绿色治理的状况做出全面、系统的评价。此次总体评价样本为987家，主板653家，中小企业板160家，创业板74家，科创板8家，金融业板块92家。

上市公司绿色治理评价结果显示，绿色治理指数平均值为55.78，较2019年提高了0.27，绿色治理整体上处于起步阶段。从四大维度来看，绿色治理责任平均值最高，为58.88，表明上市公司在绿色公益等外部性绿色活动中表现较好，社会责任感和包容性较强；绿色治理效能次之，平均值为56.90，表明上市公司在节能减排和循环利用方面也有一定的改善；而绿色治理架构和绿色治理机制的平均值相对较低，仅为55.59和54.88，反映出上市公司在绿色治理机制和架构等顶层设计方面较为薄弱，亟待提升。

基于上述绿色治理评价结果，为提升我国上市公司绿色治理水平，中国公司治理研究院绿色治理评价课题组提出如下六个方面的对策建议：第一，以绿色治理理念引导绿色治理实践，强调“实质重于形式”； 第二，强化绿色治理制度供给，监管机构尽快出台绿色治理准则；第三，完善绿色信息披露制度，规范上市公司绿色信息披露行为；第四，率先统筹金融业绿色治理监管，提高上市中小金融机构绿色治理水平；第五，推动社会组织等第三方机构参与绿色治理；第六，推广治理指数，引导可持续投资。

与会专家学者、企业家就中国上市公司治理和绿色治理的相关问题进行了深入的探讨和交流，为完善中国上市公司治理和推动绿色治理发展提出了很多有价值的意见和建议。此外，会上对外经济贸易大学公司治理研究院正式揭牌。（吴少龙）

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