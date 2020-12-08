原标题：河南济源：立下愚公移山志，打赢脱贫攻坚战

由国务院扶贫办中国扶贫发展中心指导，北京师范大学中国扶贫研究院和济源产城融合示范区党工委、管委会主办的“立下愚公移山志打赢脱贫攻坚战”济源实践研讨会近日在北京召开。

本次研讨会聚焦“改革创新，巩固拓展脱贫成果”这一主题，总结研讨弘扬愚公移山精神对打赢脱贫攻坚战的巨大作用，研讨如何继续弘扬愚公移山精神巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，意义非凡。

会议听取了北京师范大学中国扶贫研究院关于“立下愚公移山志，打赢脱贫攻坚战”济源实践相关课题研究情况汇报，与会人员紧紧围绕“改革创新巩固拓展脱贫攻坚成果”主题，就弘扬愚公移山精神对打赢脱贫攻坚战巨大的作用，如何继续弘扬愚公移山精神、巩固脱贫成果展开了热烈的讨论，并提出建设性意见和建议。

北京师范大学中国扶贫研究院院长张琦教授表示，五年来，弘扬愚公移山精神始终贯穿于打赢脱贫攻坚战的全过程，已经转化为全国广大党员干部的强烈共识和自觉行动。在愚公移山精神鼓舞下，济源创造了产城融合积极推进产业扶贫和非贫困地区脱贫攻坚的成功案例，是践行探索实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的改革创新道路的先行地区。相信作为愚公故里的济源能够进一步弘扬愚公移山精神，在积极探索巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中创造新的经验，为全国“十四五”期间全面实施乡村振兴战略蹚出一条新路。

甘肃农业大学张财经学院艳荣教授在会上表示，城乡一体化和产城融合，主要是全域一体化和城乡要素一体化，一体化主要是通过它整个的产业带贫；以产带贫，多元主体带动贫困。通过愚公精神以及扶贫LOGO，各种文化，地方剧的形式进行宣传，从而达到了复制。最后是城市整体提升，全域一体化，济源产城融合，通过城镇化布局达到了城乡均衡发展。

中国生产力学会执行委员会主任委员薛宝生表示，脱贫以后要和乡村振兴，产城融合，城乡融合紧密结合；贫困地区产业发展基金财务总监郭建军在会上表示：济源设立产业扶贫基金，通过产业扶贫基金来扶持龙企业，发展产业通过基金的方式发挥市场机制的作用，全面推进乡村振兴工作的阶段，乡村振兴主要目标需要消除城乡居民之间收入差距，缩小收入差距，十九届五中全会确定了今后三农工作重点就是要全力推进乡村振兴。中国党校经济学部副主任曹立表示，济源的扶贫讲标识，亮点；激发内生动力，对下一步乡村振兴融合，做出了更好的探索。中国社科院社会学所研究员王晓毅在会上表示，经济发展水平中等的地区，能否更好的实现城乡统筹，脱贫攻坚完成以后，未来返贫困，依靠特惠政策；普惠的政策至少带来两个优势，首先，减少操作成本，不需要精确识别目标群体；其次更有包容性，不会将低收入户从社会中分离出来，给他们贴上标签；标签化的扶贫往往会带来贫困的污名化。

农业农村部农村经济研究中心翟雪玲谈到， 期待济源能够持续关注贫困人口，脱贫攻坚效果的检测点，可持续跟踪下去，为整个脱贫攻坚提供独有的方案。中国扶贫杂志总编文炜表示：当前脱贫攻坚已经取得了决定性胜利，总结和弘扬愚公移山的精神对最终打赢脱贫攻坚战最大的作用，研讨中国新时代愚公移山精神，改革创新，巩固拓展脱贫攻坚成果具有非常重要和深远的意义。中国农业大学胡跃高教授表示，济源通过产业建设工作，文化建设工作，在中部地区中等社会经济发展水平上推进脱贫攻坚，推进乡村振兴，推进生态文明建设，推进城乡一体化方面实践。

(责编：夏晓伦、毕磊)