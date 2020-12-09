降成本再加力 获得感实打实（政策解读）

今年以来，新冠肺炎疫情对我国经济社会发展造成较大冲击，为助力企业渡过难关，降成本成为政策实施重要发力点。国家发改委、工信部、财政部、人民银行4部门近期联合印发《关于做好2020年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》），明确7方面23项措施，助力市场主体纾困发展。这些降成本政策落实情况如何？企业是否有获得感？记者采访了企业和相关专家。

减税降费落实更高效

“免征增值税延长至年底，能为公司减税近300万元。”受疫情影响，浙江桐乡振石大酒店一度经营困难，公司财务总监刘俊贤说，减税政策不仅为企业降成本，更注入了强劲信心。

《通知》将“落实好既定减税降费政策”列于首位，明确规定将减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税政策实施期限延长至今年年底。连月来，这些行业的企业获得感明显。

除税收减免外，落实相关收费基金减免、降低企业宽带和专线平均资费和坚决整治涉企违规收费等也是此次减税降费政策中的重要举措。以中国联通为例，截至10月底，中国联通企业宽带年度降幅达20.9%，互联网专线年度降幅达16.7%，均已完成年度降幅目标。中国企业联合会首席研究员缪荣认为，降低企业宽带和专线平均资费有利于引导企业数字化转型，坚决整治违规收费有助于改善营商环境，激发企业活力。

国家税务总局数据显示，今年前三季度，全国新增减税降费累计超2万亿元，达20924亿元。其中，支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费13659亿元。

减税降费不仅规模增加，效率也提升了。今年新增2万亿元财政资金通过“一竿子插到底”的直达机制，新增资金预算指标7天就能下达基层。

“从近几个月的实践来看，减税降费政策有效对冲了疫情给企业生产经营带来的压力，帮助市场主体加速复苏。”中国宏观经济研究院产业所工业研究室主任付保宗说，从更长远看，还将有助于实体企业轻装前行，充分释放投资潜力、市场活力和创新动力。

在采访中，不少企业希望好政策更可持续。付保宗认为，进一步落实落细有关政策，还需要加强跨部门跨地区会商协作机制。此外，应建立完善乱收费投诉举报查处机制，及时回应企业合理诉求，对违规征税收费进行严肃追责问责。

继续加大减税降费力度，可能给财政收支平衡带来压力。国务院发展研究中心宏观经济研究部副研究员杨光普说，关键是要进一步优化财政支出结构和方式，强化财政支出纪律。

降低用能用地用工成本

近日，杭州大东南高科技新材料公司负责人黄伟光忙着购置聚酯原料，用于扩大企业产能，“前段时间拿到180多万元电费补贴，刚好用于采购”。

根据《通知》，降低除高耗能行业用户外的现执行一般工商业、大工业电价的电力用户到户电价5%至年底。“预计全年可为社会降低用电成本超过1100亿元，将惠及电力客户超过5000万户。”中国电力企业联合会专职副理事长兼秘书长于崇德说。

“降低用能成本涉及范围广，力度也很大。”杨光普认为，今年企业面临经营成本高和受疫情影响营业收入下降的双重压力，发展更加困难，降成本对企业尤其是中小微企业尤为重要。

《通知》还提出，努力降低企业用工和用地成本。免征中小微企业基本养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分至年底。“算下来，社保这一块省下近30万元，再加上每个月土地使用税可以减免3万元，发工资的压力减轻了！”江西靖安邓氏园林有限公司相关负责人说，降成本给了企业更多发展信心。

人社部新闻发言人卢爱红介绍，社保“免减缓”政策成效持续显现，各地落实延长阶段性减免企业社保费实施期限政策，截至9月，基本养老、失业、工伤三项社会保险共为企业减免社保费9107亿元，缓缴社保费616亿元；实施失业保险援企稳岗行动，1—9月，向564万户企业发放失业保险稳岗返还850亿元，惠及职工1.45亿人。

“在落实落细各项降成本任务中，政策针对性进一步增强，确保各项纾困措施直接惠及市场主体；在帮助中小企业和个体工商户方面，国有企业发挥了龙头带动作用，积极主动减免房租、降低企业用能、用地及融资成本。”杨光普说，今后要持续了解企业最紧迫的诉求，更好发挥雪中送炭作用。

物流要降本更要增效

“供不应求！近几个月每月能生产300个集装箱的产品。”浙江金华金义新区亚虎工具总经理徐爱玲看着反弹增长的订单量十分欣喜。生产快马加鞭，物流保障必不可少。“每箱运费优惠200元，粗略估算每月减少运费60万元。”徐爱玲给记者算了算账。

物流是企业运行的基础，企业对物流降成本获得感较为明显。北京交通大学交通运输学院教授张晓东认为，《通知》体现了直接降本、结构降本和制度降本三个层次的政策安排，既针对当下，也着眼长远。

一系列政策安排让企业感受到“真金白银”的降成本效果，不少企业反映，《通知》中强调的“大力发展多式联运”等政策也通过提质增效有效降低了企业的物流成本。

“以前我们以公路运输为主，常常要争抢发货时间，容易打乱生产节奏。现在铁海联运运力充足，能够及时将货物运出。”徐爱玲说，多式联运极大提升了运输效率，为企业生产争取了更多时间。

“铁水联运模式与以前的铁路运输相比，每吨能节省物流费用20多元，全年可节省物流成本2000多万元。”贵州磷化集团物流公司多式联运部调运长尼采告诉记者。

张晓东认为，今后要更注重发挥多式联运这类增效政策的作用，“让公铁海空的运输结构更加合理，缩短企业物流运输时间，还能提升货物、资金周转效率，助力整体产业竞争力的提升，这才是降成本工作的最终目的。”

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 02 版）

(责编：杨光宇)