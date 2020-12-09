重庆统战系统开展“民营企业百日大走访”

本报重庆12月8日电 （记者刘新吾）重庆“民营企业百日大走访”近日落下帷幕。自6月3日起，重庆统战系统启动“民营企业百日大走访”，组织动员市、区两级有关领导干部和统一战线成员，深入民营企业开展走访服务，助力重庆民营经济高质量发展。
在走访中，全市各区县共组织动员了1.8万余名干部参与走访，覆盖10.2万家受疫情影响较大行业民营市场主体和辖区重点企业，开展政策宣讲1.4万余场次，受众15.7万人次。走访组采取随机抽选走访对象、不打招呼自行上门等方式，真实了解企业落实“六稳”“六保”方面的状况和困难。截至目前，走访中收集掌握的35816个问题，已办结32071个，办结率达89.5%，惠及7.9万家民营市场主体。通过走访服务、纾困解难，重庆民营企业实现新发展。今年前三季度，重庆市GDP增长2.6%，其中民营经济增长2.8%，高于全市0.2个百分点。
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