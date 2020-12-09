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为品牌建设提供更有力的舆论支持

人民日报社社长、总编辑  庹  震

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　今天，我们在这里以“中国自信 品牌力量”为主题，举办第六届中国品牌论坛。

　　习近平总书记强调，要“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。认真贯彻落实习近平总书记作出的“三个转变”重要指示精神，人民日报社从2015年起连续举办中国品牌论坛，与会嘉宾先后围绕“中国品牌 中国力量”“创新与引领：迈向中高端”“新时代 新供给 新动力”“改革新动力，品牌新未来”“质量立国，品牌强国”等主题研讨交流，建言献策，凝聚共识，中国品牌论坛的公信力、影响力稳步提升。

　　作为中国品牌发展的见证者、记录者，我们在品牌宣传中深深感到，近年来，中国品牌的发展环境持续向好、综合实力与日俱增。中国制造的品种越来越丰富、品质越来越优良、品牌越来越响亮。中国品牌的美誉度稳步提升，越来越受到社会认可, 在统筹推进疫情防控和经济社会发展中，广大企业主动担当，积极作为，赢得了良好口碑，提升了品牌形象。中国品牌的影响力不断扩大，越来越多的中国产品、中国服务、中国标准在国际市场精彩亮相。 

　　党的十九届五中全会强调，“十四五”时期经济社会发展要“以推动高质量发展为主题”，这为品牌建设提供了重要契机、带来了新的动力，提出了更高要求。推进品牌建设是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的必然要求，顺应大势，任重道远。推进品牌建设，需要激发创新活力、提升品牌价值，需要营造良好环境、优化品牌生态，需要广大企业增强内生动力和行动自觉，在打造品牌优势、维护品牌形象上有定力、长本领，需要各方久久为功、汇聚育创品牌的合力。

　　“十年树企业，百年树品牌”。品牌建设是一项长期任务。习近平总书记指出，“企业的品牌信誉非常重要，是一个不断积累的过程，既要有高标准，又要每一步都脚踏实地”。推进品牌建设，需要保持耐心恒心，持续不懈奋斗，也需要社会方方面面共同努力、形成合力。只有这样，才能涌现更多“百年老店”、树起更多“金字招牌”，加快迈向品牌强国。

　　展望“十四五”，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，人民日报将充分发挥在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用，努力为品牌建设鼓与呼。我们要加大宣传力度，加强融合传播，挖掘报道深度，充分利用报、刊、网、端、微、屏全媒体方阵优势，以更高质量、更有分量的新闻报道、评论理论文章、新媒体产品，讲好中国品牌故事，展示好中国品牌形象，提升中国品牌在国内外的知名度和美誉度，进一步唱响中国品牌强音，为品牌建设提供更有力的舆论支持！

　　（摘自在2020中国品牌论坛开幕式上的致辞）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 09 版）
(责编：杨光宇)
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