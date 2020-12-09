做强中国品牌 提高发展质量

品牌是企业核心竞争力的体现，关系国家经济发展质量。习近平总书记高度重视中国品牌建设，明确要求“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。围绕这“三个转变”，我国就加快推进制造强国、品牌强国出台一系列政策措施，为品牌建设发展营造良好环境。今年以来，新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来前所未有的冲击。在党的坚强领导和全国人民的共同努力下，我国经济呈现稳步恢复态势，复工复产逐月好转。在这一过程中，广大中国企业响应中央号召，在助战疫、帮复工、促生产的过程中展现品牌担当、发挥重要作用。经此大考，一大批中国品牌彰显了硬核实力，坚定了发展信心。

同时也要看到，我国品牌发展依然存在不充分不平衡问题，整体影响力、竞争力同世界一流水平还有差距。尽管国内市场不乏优质国货，但真正能与国际知名品牌同台竞技的依然较少。“品牌强国”建设任重道远，需要我们继续努力携手共进。

党的十九届五中全会提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是“十四五”和未来更长时期我国经济发展的重大战略部署，对做强中国品牌提出了更高要求、提供了新的机遇。借此机会，与大家分享几点看法。

第一，做强中国品牌，要聚焦实体经济，夯实发展基础。实体经济是国家经济的命脉所在。无论建设现代化经济体系，还是培育国际经济合作和竞争新优势，都需要把着力点聚焦到实体经济上。实体经济各类企业特别是制造业企业，只有实实在在、心无旁骛做好做强主业，坚持有所为有所不为，稳扎稳打练好内功、做好产品，发展之路才会越走越宽、金字招牌才能越来越亮。要引导企业顺应数字经济、共享经济、产业协作趋势，在提高质量效益、优化产品结构、转变经营方式、激发增长动力方面下功夫，深耕中国制造，迈向中国创造。要着力完善服务实体经济的制度体系，深化“放管服”改革，打造市场化、法治化、国际化的发展环境。

第二，做强中国品牌，要坚持自主创新，激发内生动力。创新是引领发展的第一动力，是品牌生命力的源泉。要大力弘扬创新精神，注重激励和保护创新，加快完善知识产权保护法律体系，依法严厉打击知识产权侵权行为。要引导企业更好发挥主体作用，矢志不移自主创新，勇于推动技术创新、管理创新、业态创新，牢牢掌握发展主动权。要重视技术研发和人力资本投入，努力克服关键核心领域技术短板，从“跟跑”转变为“并跑”进而实现“领跑”，让品牌获得经久不衰的发展动力。

第三，做强中国品牌，要立足国内需求，点亮美好生活。大国经济的一个重要优势就是内部可循环。当前，我国已成为全球第二大消费市场，消费连续6年成为拉动我国经济增长的第一动力。今年消费受疫情冲击较大，但危中有机，第三季度以来，以网络数字技术为支撑，线下消费继续回升，线上消费保持快速发展，证明国内市场具有深厚潜力。要牢牢把握扩大内需这个战略基点，完善扩大内需的政策支撑体系，从供给侧和需求端两头发力，推动新型消费提质扩容。要鼓励外贸企业研发适销对路的内销产品，创建自有品牌。要引导企业充分利用新业态新模式，促进线上线下融合发展，使产品和服务更好满足多层次、多样化的国内市场需求。

第四，做强中国品牌，要拓宽国际视野，迈向世界一流。全球化潮流浩浩荡荡，不可逆转。只有顺应潮流、开放合作，才能获得更多发展机遇和更大发展空间。我国新发展格局不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。要以培育具有全球竞争力的世界一流企业为目标，引导更多企业融入新一轮对外开放格局。各类市场主体要立足本土，放眼世界，提高把握国际市场动向和需求特点的能力，提高把握国际规则能力，提高国际市场开拓能力和防范风险能力，在国际市场上历练成长，向产业价值链高端不断迈进。

（摘自在2020中国品牌论坛开幕式上的致辞）

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 09 版）

(责编：杨光宇)