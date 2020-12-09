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品牌培育关键在科技创新

科技部副部长  李  萌

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　打造自主品牌、提升品牌价值，关键在于科技创新。中国实施创新驱动发展战略的实践证明，高科技含量的品牌已经成为高成长性品牌的代名词，科技支撑已经成为品牌培育的最佳路径。我们要按照党的十九届五中全会提升企业技术创新能力的部署，瞄准打造更多自主品牌、提升品牌核心竞争力的科技需求，着力解决制约企业技术创新的问题。

　　一是提高科技供给的质量，为企业品牌建设提供更多“源头活水”。加强企业共性技术平台建设，鼓励企业建立高水平研发机构，支持企业牵头组建创新联合体，牵头组织实施国家重大科技任务，培育壮大科技型中小微企业群体，为核心技术能力强的创新型领军企业成长壮大拓展空间，打造更多具有硬科技特征的著名品牌。

　　二是释放政策工具红利，引导企业多渠道增加科技投入。进一步落实企业研发费用税前加计扣除政策，采取多种方式对竞争前技术研发给予支持，提高企业研发投入强度。探索对企业投入基础研究实行税收优惠，鼓励有能力的企业探索前沿的“无人区”。完善金融支持创新体系，强化对企业创业成长阶段的支持，做大做强中国科技品牌。

　　三是营造良好创新生态，促进创新要素加速向企业集聚。习近平总书记指出，保护知识产权就是保护创新。要进一步深化科技成果转化使用权、处置权、收益权“三权”改革，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，推动高校、科研院所的科技成果在企业加快转移转化。完善人才流动机制，让优秀科技人才在企业能够留得住、用得好，为培育更多具有市场竞争力的科技品牌提供坚实支撑。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 10 版）
(责编：杨光宇)
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