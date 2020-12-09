品牌培育关键在科技创新

打造自主品牌、提升品牌价值，关键在于科技创新。中国实施创新驱动发展战略的实践证明，高科技含量的品牌已经成为高成长性品牌的代名词，科技支撑已经成为品牌培育的最佳路径。我们要按照党的十九届五中全会提升企业技术创新能力的部署，瞄准打造更多自主品牌、提升品牌核心竞争力的科技需求，着力解决制约企业技术创新的问题。
一是提高科技供给的质量，为企业品牌建设提供更多“源头活水”。加强企业共性技术平台建设，鼓励企业建立高水平研发机构，支持企业牵头组建创新联合体，牵头组织实施国家重大科技任务，培育壮大科技型中小微企业群体，为核心技术能力强的创新型领军企业成长壮大拓展空间，打造更多具有硬科技特征的著名品牌。
二是释放政策工具红利，引导企业多渠道增加科技投入。进一步落实企业研发费用税前加计扣除政策，采取多种方式对竞争前技术研发给予支持，提高企业研发投入强度。探索对企业投入基础研究实行税收优惠，鼓励有能力的企业探索前沿的“无人区”。完善金融支持创新体系，强化对企业创业成长阶段的支持，做大做强中国科技品牌。
三是营造良好创新生态，促进创新要素加速向企业集聚。习近平总书记指出，保护知识产权就是保护创新。要进一步深化科技成果转化使用权、处置权、收益权“三权”改革，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，推动高校、科研院所的科技成果在企业加快转移转化。完善人才流动机制，让优秀科技人才在企业能够留得住、用得好，为培育更多具有市场竞争力的科技品牌提供坚实支撑。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】