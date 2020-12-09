人民网>>财经

以品牌建设推动高质量发展

商务部副部长  王炳南

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　品牌，是质量、技术、信誉和文化的重要载体，是推动经济高质量发展、提升国际竞争力的核心要素之一。习近平总书记“三个转变”的重要指示精神，深刻阐明了品牌建设的重要意义，为我国品牌高质量发展指明了方向。

　　当前，党中央作出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的战略部署。站在新的历史起点，坚持扩大内需这个战略基点，以品牌的力量激发新的增长动力，以高质量供给创造更多市场需求，以超大规模市场优势促进国际合作、实现互利共赢，是贯彻新发展理念的必然要求，是推动高质量发展的具体实践，也是构建新发展格局的重要内容。

　　近年来，商务部始终把品牌建设作为推动商务事业高质量发展的重要任务，从品牌培育、品牌保护、品牌推介和服务等方面实施了一系列促进品牌发展的政策举措。我们努力培育民族品牌，实施中华老字号保护发展工程，弘扬中华优秀传统文化；我们着力扩大品牌消费，举办全国“消费促进月”“双品网购节”等活动，激发市场活力、扩大消费需求；我们积极组织品牌推广，高质量举办进博会、广交会、服贸会等大型展会，为我国自主品牌搭建展示展销平台；我们持续推动品牌走出国门，将品牌作为推动“一带一路”国际经贸合作的重要内容，支持中国自主品牌“走向全球”。

　　我们将继续深入推进品牌建设相关工作，把推动品牌高质量发展作为构建新发展格局的重要举措，发展中国品牌，讲好中国故事，传播中国声音。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 10 版）
(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved