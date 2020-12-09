以品牌建设推动高质量发展

品牌，是质量、技术、信誉和文化的重要载体，是推动经济高质量发展、提升国际竞争力的核心要素之一。习近平总书记“三个转变”的重要指示精神，深刻阐明了品牌建设的重要意义，为我国品牌高质量发展指明了方向。

当前，党中央作出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的战略部署。站在新的历史起点，坚持扩大内需这个战略基点，以品牌的力量激发新的增长动力，以高质量供给创造更多市场需求，以超大规模市场优势促进国际合作、实现互利共赢，是贯彻新发展理念的必然要求，是推动高质量发展的具体实践，也是构建新发展格局的重要内容。

近年来，商务部始终把品牌建设作为推动商务事业高质量发展的重要任务，从品牌培育、品牌保护、品牌推介和服务等方面实施了一系列促进品牌发展的政策举措。我们努力培育民族品牌，实施中华老字号保护发展工程，弘扬中华优秀传统文化；我们着力扩大品牌消费，举办全国“消费促进月”“双品网购节”等活动，激发市场活力、扩大消费需求；我们积极组织品牌推广，高质量举办进博会、广交会、服贸会等大型展会，为我国自主品牌搭建展示展销平台；我们持续推动品牌走出国门，将品牌作为推动“一带一路”国际经贸合作的重要内容，支持中国自主品牌“走向全球”。

我们将继续深入推进品牌建设相关工作，把推动品牌高质量发展作为构建新发展格局的重要举措，发展中国品牌，讲好中国故事，传播中国声音。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 10 版）

(责编：杨光宇)