不断提升国有企业品牌认同

党的十九届五中全会明确提出，要以质量品牌为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展。习近平总书记强调“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”，为我们进一步做好品牌建设工作指明了方向、提供了遵循。

近年来，国务院国资委和中央企业将品牌建设作为助力供给侧结构性改革、实现“三个转变”、培育世界一流企业的重要抓手。国资委不断加强顶层设计和统筹推动，制定印发了一系列指导性文件，广泛开展活动，汇集企业优秀经验做法，丰富国企品牌资源池，促进企业间相互学习借鉴，营造有利于企业品牌建设的良好环境。国有企业特别是中央企业积极作为，品牌形象不断提升，品牌体系不断完善，品牌资产不断增值，形成了高铁、核电、特高压等一批具有自主知识产权的国家名片，培育了“航天科工”“中国建筑”“中国中车”“华侨城”等具有行业话语权和美誉度的企业母品牌，打造了“福临门”“国和一号”“全球通”“红旗”等具有广泛知名度和影响力的系列子品牌，提升了全球广大企业和消费者对央企的品牌认同。

下一步，国资委将推动国有企业特别是中央企业切实担负起推动国家高质量发展“主力军”和参与全球品牌竞争与合作“国家队”的使命担当，不断发挥品牌引领作用，努力形成与国家经济实力相匹配的品牌实力和影响力，努力创造出更多以中国精神、中国价值、中国力量为内核，走向世界、享誉世界的中国品牌！

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 10 版）

(责编：杨光宇)