不断提升国有企业品牌认同

党的十九届五中全会明确提出，要以质量品牌为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展。习近平总书记强调“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”，为我们进一步做好品牌建设工作指明了方向、提供了遵循。
近年来，国务院国资委和中央企业将品牌建设作为助力供给侧结构性改革、实现“三个转变”、培育世界一流企业的重要抓手。国资委不断加强顶层设计和统筹推动，制定印发了一系列指导性文件，广泛开展活动，汇集企业优秀经验做法，丰富国企品牌资源池，促进企业间相互学习借鉴，营造有利于企业品牌建设的良好环境。国有企业特别是中央企业积极作为，品牌形象不断提升，品牌体系不断完善，品牌资产不断增值，形成了高铁、核电、特高压等一批具有自主知识产权的国家名片，培育了“航天科工”“中国建筑”“中国中车”“华侨城”等具有行业话语权和美誉度的企业母品牌，打造了“福临门”“国和一号”“全球通”“红旗”等具有广泛知名度和影响力的系列子品牌，提升了全球广大企业和消费者对央企的品牌认同。
下一步，国资委将推动国有企业特别是中央企业切实担负起推动国家高质量发展“主力军”和参与全球品牌竞争与合作“国家队”的使命担当，不断发挥品牌引领作用，努力形成与国家经济实力相匹配的品牌实力和影响力，努力创造出更多以中国精神、中国价值、中国力量为内核，走向世界、享誉世界的中国品牌！
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】