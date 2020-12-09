统筹发展安全 做强做优品牌

品牌是企业竞争力的集中体现，在新的发展阶段，企业的竞争力和企业品牌十分重要，必须深刻认识企业品牌建设和新发展格局之间的关系。

第一，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，前者是重心所在。要通过保护和激发市场主体活力和竞争力来扩大内需、立足国内市场，这就意味着要把提升企业竞争力和企业品牌建设作为加快构建新发展格局的基础。第二，构建新发展格局要畅通国内大循环，“畅通”是构建新发展格局的重要着力点，同时要注重统筹发展和安全。进入新发展阶段，我国继续发展具有多方面优势和条件，错综复杂的国际环境也带来新矛盾新挑战。构建新发展格局，必须高度重视统筹发展和安全。统筹企业的发展和安全问题，就需要提升企业竞争力，扩大企业品牌效应，做强做优企业品牌。第三，在统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展背景下，经济发展和安全很大程度上系于企业的发展和安全。企业是国民经济的细胞，应当把企业发展和安全放在极其重要的位置。

基于上述三点，无论是出于保护和激发企业活力的需要，还是统筹发展和安全的需要，或是统筹常态化疫情防控和经济社会发展工作的需要，都要求我们提升企业竞争力、做强做优企业品牌。在当前和今后一个时期，我们应当在构建新发展格局背景条件下，抓住用好构建新发展格局的契机，不断提升企业竞争力，把做强做优企业品牌摆在更加突出的位置。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 10 版）

(责编：杨光宇)