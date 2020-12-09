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以开发性金融服务国家发展

国家开发银行行长  欧阳卫民

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　品牌是一个企业乃至一个国家综合竞争力的集中表现。国家开发银行成立26年来，始终致力于以开发性金融服务国家发展，支持了一大批事关国计民生的重大建设项目，走出了一条中国特色社会主义开发性金融发展路子，也逐渐打造出开行品牌，得到广泛认可。

　　坚定服从和服务于国家发展。从去年年底开始，开行行长办公会建立“第一议题”制度，每次会议第一项议题固定为学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，研究部署开行贯彻落实措施，切实将“两个维护”落实到行动中、体现在业绩上。

　　坚持以人民为中心。开行坚持为实体经济服务，满足人民群众日益增长的美好生活需要。比如，开行从2004年开始承担起国家助学贷款主力银行的重任，目前已帮助近3500万人次、1500万名贫困学子迈入大学校门。“十四五”期间，还将在乡村振兴、保障性住房、教育、养老等民生领域持续发力。

　　坚守风险底线、规规矩矩办银行。开行牢固树立“为人民理财，替国家算账”的理念，守好风险底线，在服务经济高质量发展的同时，始终把防范化解金融风险放在更加重要的位置，较好实现了服务发展和防控风险的有机统一，让党和人民放心。

　　坚持守正创新、开门办行。开行的“开”字意味着要有开拓的精神、开阔的胸襟、开放的心态，本质就是要坚持创新，做引领、引导、开创性的事业。今年以来，开行创新推出制造业资金合作计划，有效破解了中小微企业融资难融资贵问题，获得了地方政府和企业的好评。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 10 版）
(责编：杨光宇)
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