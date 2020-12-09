保护知识产权 做强中国品牌

一个好的品牌能带来显著的品牌溢价，一批好的品牌能助力实现高质量发展。品牌是知识产权的集合，知识产权是品牌的精髓所在，建设品牌强国，也是建设知识产权强国的应有之义。

近年来，国家知识产权局在全面加强知识产权保护工作、助力建设品牌强国方面，积极开展各项工作，取得积极显著成效。

一是大力实施商标品牌战略，推动中国产品向中国品牌转变。“十三五”时期，商标品牌战略被纳入“十三五”知识产权专项规划。目前正在推动制定的“十四五”知识产权规划、知识产权强国建设纲要中，也对商标品牌战略进行重点部署。截至今年10月底，我国商标注册平均审查周期已达到4个月2天。我国有效注册商标量为2918.2万件。近年来，中国制造正在加快向中国创造和中国品牌转变。统计显示，世界领先的5000个品牌中，中国占408个，总价值达到1.6万亿美元。

二是强化知识产权保护运用，推动区域产品向世界品牌转变。严厉打击商标囤积和恶意注册行为，商标品牌保护力度不断加大。切实发挥好知识产权优势，通过商标品牌富农、地理标志兴农实现知识产权精准扶贫。通过实施地理标志运用促进工程加强区域特色经济培育，我国地理标志相关产值超过1万亿元，商标品牌价值加速实现。同时，中欧签订地理标志保护协定，分两批对双方各275个地理标志实施互认互保，安溪铁观音等一批地理标志成为世界品牌。

下一步，国家知识产权局将继续为做大做强中国品牌，彰显中国自信，打造全球知名品牌，创造更好的国际营商环境。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 11 版）

(责编：杨光宇)