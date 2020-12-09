铸造国之重器 争创世界一流

中国航天科工集团作为我国航天事业和国防建设的中坚力量和主力军，始终致力于打造自主创新的中国品牌、培育享誉全球的知名品牌，为建设航天强国、实现“两个一百年”奋斗目标作出了重要贡献。

自主创新是中国航天的基因密码，更是培育品牌的基本内核。面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，航天科工持续提升科技自主创新和原始创新，加快布局战略性、前沿性、颠覆性技术，打造了一批具有核心知识产权的自主品牌。实践告诉我们，唯有坚持创新，推动科技自立自强，方能打造拳头产品、塑造强势品牌，在国际竞争中抢占制高点和主动权。

质量是航天产品的生命，更是航天品牌的存在价值与发展基石。中国航天科工始终坚持质量制胜战略，强调“质量第一”，深化全员“零缺陷”质量意识，牢固树立“质量是政治、质量是生命、质量是效益”理念，塑造航天金字招牌，助力质量强国建设。实践告诉我们，全面提升产品质量，追求卓越品质，才能树立值得信赖、备受认可的中国品牌。

文化是中国航天事业兴旺发达的精神动力，更是企业品牌发展的血脉灵魂。中国航天事业波澜壮阔的奋斗历程，孕育了博大精深的航天精神和航天文化，赋予了中国航天品牌丰富的内涵。航天科工始终传承并弘扬航天“三大精神”，着力传播品牌核心价值理念，培育具有航天特色的品牌文化。

在全面建设社会主义现代化国家新征程中，航天科工将坚持聚焦主责主业，强化使命担当，着力培育世界一流品牌，全力建设世界一流航天防务集团公司，为早日实现航天梦、强军梦、中国梦贡献新的更大力量。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 11 版）

(责编：杨光宇)