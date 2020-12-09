人民网>>财经

致力绿色发展 推进智慧转型

国家电力投资集团有限公司党组书记、董事长  钱智民

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席宣告，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这一重大宣示充分展现了中国致力于绿色发展、构建人类命运共同体的大国担当。

　　欧美发达国家从碳达峰到碳中和的时间跨度长达60年以上，我国从碳达峰走向碳中和的时间只有短短30年，这就需要我们碳减排的速度和力度都要远大于发达国家。这既是挑战，也是各行业所面临的重大的战略机遇。现在，推进绿色低碳发展，实现碳中和已经成为国际社会的普遍共识，也是全球经济发展理念的又一次重大变革。一个低碳清洁文明的时代已经到来，这也是绿色智慧能源的大品牌时代。可以预见，绿色低碳转型将会在未来40年的时间里成为我国经济社会发展的全新驱动力，引发多领域的颠覆性变化。

　　近年来，国家电投深刻领会中央精神，全力打造清洁能源品牌、数字化智慧能源品牌。去年7月，已实现清洁能源占比超50%的目标，今年底清洁能源占比将达55%，国家电投从风、光、水、火、核发电类型齐全的传统发电央企，转型成为绿色智慧能源企业。

　　只要我们紧跟时代潮流，加快推动科技进步和商业模式创新，我国的能源领域一定会涌现一批具有全球影响力的大品牌。随着这些大品牌的发展壮大，我们将有足够的能力为世界提供清洁低碳、安全高效的“中国能源解决方案”，打造“碳达峰”“碳中和”的国家品牌。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 11 版）
(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved