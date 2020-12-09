致力绿色发展 推进智慧转型

在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席宣告，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这一重大宣示充分展现了中国致力于绿色发展、构建人类命运共同体的大国担当。

欧美发达国家从碳达峰到碳中和的时间跨度长达60年以上，我国从碳达峰走向碳中和的时间只有短短30年，这就需要我们碳减排的速度和力度都要远大于发达国家。这既是挑战，也是各行业所面临的重大的战略机遇。现在，推进绿色低碳发展，实现碳中和已经成为国际社会的普遍共识，也是全球经济发展理念的又一次重大变革。一个低碳清洁文明的时代已经到来，这也是绿色智慧能源的大品牌时代。可以预见，绿色低碳转型将会在未来40年的时间里成为我国经济社会发展的全新驱动力，引发多领域的颠覆性变化。

近年来，国家电投深刻领会中央精神，全力打造清洁能源品牌、数字化智慧能源品牌。去年7月，已实现清洁能源占比超50%的目标，今年底清洁能源占比将达55%，国家电投从风、光、水、火、核发电类型齐全的传统发电央企，转型成为绿色智慧能源企业。

只要我们紧跟时代潮流，加快推动科技进步和商业模式创新，我国的能源领域一定会涌现一批具有全球影响力的大品牌。随着这些大品牌的发展壮大，我们将有足够的能力为世界提供清洁低碳、安全高效的“中国能源解决方案”，打造“碳达峰”“碳中和”的国家品牌。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 11 版）

(责编：杨光宇)