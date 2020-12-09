强化通信担当 建设网络强国

近年来，中国移动坚决贯彻落实党中央决策部署，推动中国产品向中国品牌转变，推动我国移动通信产业实现2G跟随、3G突破、4G并跑、5G创新发展的历史性跨越。

中国移动伴随改革而生，始终坚持为人民服务，扎实履行央企三个责任。强化“通信担当”，中国移动全力做好疫情防控期间的通信保障、服务保障等，始终保持网络不堵、服务不断、性能不降。见证“中国速度”，全年建设开通5G基站超过39万个，为所有地级市和部分重点县城提供5G服务。争做“中坚力量”，创新5G消息、超高清视频等特色业务，推广5G云视讯、云课堂、云办公等行业应用，5G智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等示范项目创造了多个业界第一。

品牌引领“高质量”。紧扣高质量发展和供给侧结构性改革，中国移动持续提升信息服务供给质量，推动5G等新一代信息技术与经济、社会、民生全面深度融合。

品牌成就“创一流”。围绕做强做优做大国有企业，中国移动致力于打造具有国际影响力的一流品牌，加快构建世界一流示范企业，助力提升信息通信领域国际话语权。

品牌激发“原动力”。坚持创新驱动发展，中国移动主动发挥央企科技创新主体作用，加强和产业各方合作，注重基础研究，强化全方位创新，持续打造精品5G、好用5G、开放5G、安全5G，确保5G发展领先。

未来，中国移动将加快实施“5G+”计划，推动信息服务融入百业、服务大众，不断提升品牌价值。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 11 版）

(责编：杨光宇)