强化通信担当 建设网络强国

近年来，中国移动坚决贯彻落实党中央决策部署，推动中国产品向中国品牌转变，推动我国移动通信产业实现2G跟随、3G突破、4G并跑、5G创新发展的历史性跨越。
中国移动伴随改革而生，始终坚持为人民服务，扎实履行央企三个责任。强化“通信担当”，中国移动全力做好疫情防控期间的通信保障、服务保障等，始终保持网络不堵、服务不断、性能不降。见证“中国速度”，全年建设开通5G基站超过39万个，为所有地级市和部分重点县城提供5G服务。争做“中坚力量”，创新5G消息、超高清视频等特色业务，推广5G云视讯、云课堂、云办公等行业应用，5G智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等示范项目创造了多个业界第一。
品牌引领“高质量”。紧扣高质量发展和供给侧结构性改革，中国移动持续提升信息服务供给质量，推动5G等新一代信息技术与经济、社会、民生全面深度融合。
品牌成就“创一流”。围绕做强做优做大国有企业，中国移动致力于打造具有国际影响力的一流品牌，加快构建世界一流示范企业，助力提升信息通信领域国际话语权。
品牌激发“原动力”。坚持创新驱动发展，中国移动主动发挥央企科技创新主体作用，加强和产业各方合作，注重基础研究，强化全方位创新，持续打造精品5G、好用5G、开放5G、安全5G，确保5G发展领先。
未来，中国移动将加快实施“5G+”计划，推动信息服务融入百业、服务大众，不断提升品牌价值。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】