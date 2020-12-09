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坚守使命责任 严格品质要求

中粮集团有限公司党组书记、董事长  吕  军

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　中粮集团从贸易向粮油产业链上下游延伸，业务遍及140多个国家和地区，跻身国际大粮商之列。

　　70多年来，中粮始终坚守“忠于国计、良于民生”的使命追求，坚持把品牌建设摆在事关大国声誉、产业升级、民生福祉和企业命运的战略高度，一代代中粮人如同爱护眼睛、珍爱生命般，不断接力培育、呵护、擦亮中粮品牌。

　　品质是品牌立身之根基。中粮聚焦粮、油、糖、棉、肉等基本民生产品，打造从田间到餐桌的全产业链，形成福临门、长城、中茶、家佳康等品牌。为确保品质，我们针对国人营养健康特点，设立专业研发机构，围绕科学配比、膳食均衡、品质调控等，构建食品安全管理体系，确保人民舌尖上的安全。

　　使命感是品牌成长之内驱力。我们坚定担当使命，在国内着力扩大粮、油、糖、棉、肉、乳的经营规模和加工产能，行业龙头地位作用进一步巩固。在海外不断加大海外投资、加强国际合作，以全球产业链布局为基础，上下游协同一体，形成了以市场化方式保障粮油供应的能力。

　　责任是品牌长青之灵魂。我们全面履行对利益相关者的责任，依托信息、渠道、技术、资本等优势，全力支持和带动农户种好粮、产好粮，与合作伙伴共同发展；坚持输血与造血相结合，充分发挥在产业链上下游的影响力、带动力，帮助农户增收奔小康；打造绿色产业链，支持循环经济、可持续发展，呵护人类共有的绿色家园。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 11 版）
(责编：杨光宇)
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