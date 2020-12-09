坚守使命责任 严格品质要求

中粮集团从贸易向粮油产业链上下游延伸，业务遍及140多个国家和地区，跻身国际大粮商之列。
70多年来，中粮始终坚守“忠于国计、良于民生”的使命追求，坚持把品牌建设摆在事关大国声誉、产业升级、民生福祉和企业命运的战略高度，一代代中粮人如同爱护眼睛、珍爱生命般，不断接力培育、呵护、擦亮中粮品牌。
品质是品牌立身之根基。中粮聚焦粮、油、糖、棉、肉等基本民生产品，打造从田间到餐桌的全产业链，形成福临门、长城、中茶、家佳康等品牌。为确保品质，我们针对国人营养健康特点，设立专业研发机构，围绕科学配比、膳食均衡、品质调控等，构建食品安全管理体系，确保人民舌尖上的安全。
使命感是品牌成长之内驱力。我们坚定担当使命，在国内着力扩大粮、油、糖、棉、肉、乳的经营规模和加工产能，行业龙头地位作用进一步巩固。在海外不断加大海外投资、加强国际合作，以全球产业链布局为基础，上下游协同一体，形成了以市场化方式保障粮油供应的能力。
责任是品牌长青之灵魂。我们全面履行对利益相关者的责任，依托信息、渠道、技术、资本等优势，全力支持和带动农户种好粮、产好粮，与合作伙伴共同发展；坚持输血与造血相结合，充分发挥在产业链上下游的影响力、带动力，帮助农户增收奔小康；打造绿色产业链，支持循环经济、可持续发展，呵护人类共有的绿色家园。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】