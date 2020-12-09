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服务国家战略 联通国内国际

中国中车集团有限公司党委书记、董事长  刘化龙

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　在100多年前詹天佑设计的京张铁路青龙桥车站下方4米处，时速350公里的“复兴号”智能高速动车组呼啸而过，新老京张铁路跨越百年“握手”。    

　　“品牌自信，中国力量”，大国品牌，责任担当，中国中车研制的“复兴号”动车组就是对这份情怀的最好诠释。

　　实现企业战略与国家战略同频共振，中国中车围绕构建新发展格局，聚焦主业，以轨道交通装备为核心，把企业品牌深植于国家品牌之中，全面提升科技创新力，不断促进产业结构转型升级。到2025年，中国中车将成为以轨道交通装备为重点，具有全球竞争力的世界一流高端装备制造商和系统解决方案提供商。

　　坚持以全球视野谋划和推动创新，中国中车把科技自立自强作为企业发展的战略支撑，把科技创新作为品牌发展的不竭动力。中国中车着眼未来发展需求，强化关键共性、前沿引领、颠覆性技术创新，持续推进技术研发与产品升级换代，推出了时速600公里的高速磁浮列车、时速400公里的跨国互联互通高速动车组等一系列面向未来的新产品。

　　顺畅联通国内国际循环，中国中车积极参与“一带一路”建设，开辟了国际化经营新格局。集团产品已经服务全球100多个国家和地区并将不断扩大，国际产业链、供应链、创新链建设也不断完善。今年，中国中车更是克服各种困难，积极交付订单，履行对国际客户的承诺，得到了外界高度评价。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 11 版）
(责编：杨光宇)
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