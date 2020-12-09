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坚定文化自信 讲好品牌故事

华侨城集团有限公司总经理  姚  军

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　35年来，华侨城集团从深圳湾畔的一片滩涂起步，逐步形成以文化、旅游、新型城镇化、电子科技、相关业务投资为主业的大型中央企业，成为国内唯一一家同时获评“全国文化企业30强”“中国旅游集团20强”的企业集团，培育并发展了一系列具有市场竞争力的文旅产业集群和品牌。

　　以文化自信为主心骨，文旅融合讲好品牌故事。华侨城始终坚定文化自信，坚持业态创新，推动“文化+节庆”“文化+科技”等业态深度交融。充分发挥自身产业优势，不断挖掘项目当地文化内涵，创造具有示范性的文化旅游项目。在全国近百座城市，以旅游的方式挖掘、传播经典文化，讲好文旅融合的生动故事。

　　以创造美好生活为主方向，紧跟国家战略凝聚品牌势能。华侨城集团提出“文化+旅游+城镇化”和“旅游+互联网+金融”创新发展模式，积极承接新型城镇化、全域旅游、乡村振兴等国家战略，持续为人民美好生活赋能。华侨城充分发挥优势，在京津冀、长三角、粤港澳等区域推进新型城镇化项目，为各地发展注入绿色、健康产业，提升城市功能和品位。此外，华侨城积极在多个地区探索和实践旅游扶贫和乡村振兴模式，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

　　以高质量发展为主动力，改革创新提升品牌价值。华侨城不断深化创新与改革，持续推进用人机制、决策机制和分配机制等体制机制的创新，让高质量发展内化于品牌建设之中。当前，华侨城集团正加速自身数字化建设与转型，以“技术创新”驱动“应用创新”和“产业创新”。

　　华侨城集团将始终坚定文化自信，以品牌的高质量发展为主线，为“满足人民美好生活需求”不懈奋斗。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 12 版）
(责编：杨光宇)
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