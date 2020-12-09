坚定文化自信 讲好品牌故事

35年来，华侨城集团从深圳湾畔的一片滩涂起步，逐步形成以文化、旅游、新型城镇化、电子科技、相关业务投资为主业的大型中央企业，成为国内唯一一家同时获评“全国文化企业30强”“中国旅游集团20强”的企业集团，培育并发展了一系列具有市场竞争力的文旅产业集群和品牌。
以文化自信为主心骨，文旅融合讲好品牌故事。华侨城始终坚定文化自信，坚持业态创新，推动“文化+节庆”“文化+科技”等业态深度交融。充分发挥自身产业优势，不断挖掘项目当地文化内涵，创造具有示范性的文化旅游项目。在全国近百座城市，以旅游的方式挖掘、传播经典文化，讲好文旅融合的生动故事。
以创造美好生活为主方向，紧跟国家战略凝聚品牌势能。华侨城集团提出“文化+旅游+城镇化”和“旅游+互联网+金融”创新发展模式，积极承接新型城镇化、全域旅游、乡村振兴等国家战略，持续为人民美好生活赋能。华侨城充分发挥优势，在京津冀、长三角、粤港澳等区域推进新型城镇化项目，为各地发展注入绿色、健康产业，提升城市功能和品位。此外，华侨城积极在多个地区探索和实践旅游扶贫和乡村振兴模式，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
以高质量发展为主动力，改革创新提升品牌价值。华侨城不断深化创新与改革，持续推进用人机制、决策机制和分配机制等体制机制的创新，让高质量发展内化于品牌建设之中。当前，华侨城集团正加速自身数字化建设与转型，以“技术创新”驱动“应用创新”和“产业创新”。
华侨城集团将始终坚定文化自信，以品牌的高质量发展为主线，为“满足人民美好生活需求”不懈奋斗。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】