对标世界一流 助力品牌强国

从上世纪80年代开始，我们这一代企业从业者，从求学到工作，一起见证并参与了中国日新月异的发展。当下讨论品牌与发展，意义非常深远。
跑向新赛道，中国品牌需要抓住趋势创新破局。走进新时代，中国企业需找准定位、厘清趋势，储备更强大的品牌势能，向全球优秀企业学习，同世界一流企业对标，不断在品牌建设与规划上破解短板与束缚，推动“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。通过培育更多具有跨国界影响力的大品牌，进一步提升“中国制造”的生命力。
融入新格局，中国品牌需要抓住品质这个根本。对于茅台这样视传统酿造技术为关键、以工匠精神为灵魂的企业，“品质”永远是发展的生命线。“视质量为生命，酿造世界上最好的美酒”，已经成为茅台4万名员工坚定的追求，从产品打造到企业治理，再到品牌塑造，全方位推进企业价值观的自我进化。对标世界一流，融入新的发展格局，最重要的就是把品质做到极致。公众对于茅台品牌的认同，正是来源于对茅台品质的高度信任，从这个层面看，认认真真酿好每一滴酒，就是我们打造品牌最核心的价值观。
奔向新未来，中国品牌要成为打破隔阂的桥梁。全球一流品牌在长期的发展积淀中，已经构建形成丰富多元的品牌文化体系，来自中国的贡献将成为强化中外合作、推动全球经济复苏的亮点。“质量立国、品牌强国”，是当下中国企业融入新发展格局的重要路径，希望越来越多的中国企业共同携手，不断提升品牌的吸引力、竞争力。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】