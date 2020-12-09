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对标世界一流 助力品牌强国

茅台集团总经理  李静仁

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　从上世纪80年代开始，我们这一代企业从业者，从求学到工作，一起见证并参与了中国日新月异的发展。当下讨论品牌与发展，意义非常深远。

　　跑向新赛道，中国品牌需要抓住趋势创新破局。走进新时代，中国企业需找准定位、厘清趋势，储备更强大的品牌势能，向全球优秀企业学习，同世界一流企业对标，不断在品牌建设与规划上破解短板与束缚，推动“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。通过培育更多具有跨国界影响力的大品牌，进一步提升“中国制造”的生命力。

　　融入新格局，中国品牌需要抓住品质这个根本。对于茅台这样视传统酿造技术为关键、以工匠精神为灵魂的企业，“品质”永远是发展的生命线。“视质量为生命，酿造世界上最好的美酒”，已经成为茅台4万名员工坚定的追求，从产品打造到企业治理，再到品牌塑造，全方位推进企业价值观的自我进化。对标世界一流，融入新的发展格局，最重要的就是把品质做到极致。公众对于茅台品牌的认同，正是来源于对茅台品质的高度信任，从这个层面看，认认真真酿好每一滴酒，就是我们打造品牌最核心的价值观。

　　奔向新未来，中国品牌要成为打破隔阂的桥梁。全球一流品牌在长期的发展积淀中，已经构建形成丰富多元的品牌文化体系，来自中国的贡献将成为强化中外合作、推动全球经济复苏的亮点。“质量立国、品牌强国”，是当下中国企业融入新发展格局的重要路径，希望越来越多的中国企业共同携手，不断提升品牌的吸引力、竞争力。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 12 版）
(责编：杨光宇)
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