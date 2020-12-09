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坚守诚信经营 做大做强品牌

娃哈哈集团董事长  宗庆后

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　当前我们正站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，新发展格局给我们带来了新一轮发展机遇。如何抓住机遇、实现高质量发展？企业要做大做强品牌，必须坚持质量第一，诚信为本，不断创新升级。

　　品牌的一半是质量。做企业要秉持精益求精的工匠精神，健全质量治理体系，提升质量治理能力，推动市场健康有序发展。娃哈哈始终严控产品质量，构建了食品安全风险评估和质量追溯体系，并将质量链拓展到供应商、经销商等相关方，臻于至善地追求品质，得到了消费者长久的信赖。

　　品牌的另一半是诚信。先以诚信施诸于人，才能取信于人。娃哈哈始终坚守诚信经营，做到对政府诚信，照章纳税，履行社会责任；对消费者诚信，保证产品安全健康；对供应商、经销商诚信，实现合作共赢；对员工诚信，让其共享企业发展成果。

　　如今，品质化、健康化、个性化已成为消费升级新趋势，企业要从中挖掘新的增长点，为消费者提供更多高品质的产品和服务，让品牌不断地创新升级。娃哈哈推动产品发展重点从“安全”转向“健康”，大力发展大健康产业，将中医食疗传统理论和生物工程、现代提取等技术相结合，开发出许多高附加值的大健康产品，以实际行动落实《“健康中国2030”规划纲要》。

　　改革开放以来，政府对产品质量的监管越来越严格，消费者对产品质量的要求越来越高，很多企业的质量意识越来越强，许多产品质量位居世界前列。与此同时，品牌建设也应该迅速跟上，努力打造更多中华民族的世界品牌。让我们抓住机遇，积极创新，向世界展现中国自信、中国力量。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 12 版）
(责编：杨光宇)
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