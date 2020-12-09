紧跟消费升级 激发品牌活力

近年来，国家实施了一系列促进品牌发展的政策举措，而中国品牌也不负众望，在国际舞台熠熠生辉。今年，伊利跻身全球乳业五强，荣登“2020年全球最具价值乳品品牌”榜首。在新发展格局下，伊利集团把握住发展机遇，就要“坚持一个中心，推动两个融合”。
坚持以消费者为中心，创造品牌价值。我国拥有14亿多人口形成的超大规模内需市场，优势无可比拟。中国品牌要实现高质量发展，就要坚持以消费者为中心，关注每一位消费者的感受和体验。这些年来，伊利一直坚持“不创新，无未来”的理念，紧跟消费升级，攻关核心技术，不断提升品牌的美誉度和信任度。
推动智慧、产业双融合，激发品牌活力。注重融合全球智慧和全球产业链，才能让品牌充满精气神、更有活力。一是加强全球智慧融合，打造品牌核心竞争力。近年来，伊利在荷兰、新西兰等区域构建“全球智慧链”，集纳全球经验与智慧，为消费者提供高品质的产品与服务。比如，伊利和荷兰瓦赫宁根大学“强强联合”，研究中西方母乳差异，是第一个将母乳研究成果直接运用在婴幼儿奶粉配方中的中国品牌。二是促进产业链融合，为品牌集聚优质资源。近年来，伊利建设大洋洲生产基地等海外项目，与全球五大洲33个国家的合作伙伴共同携手，激活各自的优势，集聚各领域最优资源，深化产业链融合，共同推动实现“让世界共享健康”的梦想。
未来，伊利愿与大家共同携手、凝心聚力，助力推动我国建设成为品牌强国、制造强国、经济强国，让中国品质享誉全球，让中国品牌闪耀世界。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】