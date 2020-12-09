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紧跟消费升级 激发品牌活力

内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁  张剑秋

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　近年来，国家实施了一系列促进品牌发展的政策举措，而中国品牌也不负众望，在国际舞台熠熠生辉。今年，伊利跻身全球乳业五强，荣登“2020年全球最具价值乳品品牌”榜首。在新发展格局下，伊利集团把握住发展机遇，就要“坚持一个中心，推动两个融合”。

　　坚持以消费者为中心，创造品牌价值。我国拥有14亿多人口形成的超大规模内需市场，优势无可比拟。中国品牌要实现高质量发展，就要坚持以消费者为中心，关注每一位消费者的感受和体验。这些年来，伊利一直坚持“不创新，无未来”的理念，紧跟消费升级，攻关核心技术，不断提升品牌的美誉度和信任度。

　　推动智慧、产业双融合，激发品牌活力。注重融合全球智慧和全球产业链，才能让品牌充满精气神、更有活力。一是加强全球智慧融合，打造品牌核心竞争力。近年来，伊利在荷兰、新西兰等区域构建“全球智慧链”，集纳全球经验与智慧，为消费者提供高品质的产品与服务。比如，伊利和荷兰瓦赫宁根大学“强强联合”，研究中西方母乳差异，是第一个将母乳研究成果直接运用在婴幼儿奶粉配方中的中国品牌。二是促进产业链融合，为品牌集聚优质资源。近年来，伊利建设大洋洲生产基地等海外项目，与全球五大洲33个国家的合作伙伴共同携手，激活各自的优势，集聚各领域最优资源，深化产业链融合，共同推动实现“让世界共享健康”的梦想。

　　未来，伊利愿与大家共同携手、凝心聚力，助力推动我国建设成为品牌强国、制造强国、经济强国，让中国品质享誉全球，让中国品牌闪耀世界。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 12 版）
(责编：杨光宇)
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