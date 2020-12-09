加快新品开发 推动品牌崛起

在新发展格局下，市场迫切需要高质量品牌。红豆集团品牌以高技术含量、高文化含量、高度社会责任为三个支撑，加大品牌培育力度，为助力中国品牌崛起而不懈奋斗。
以高技术含量支撑品牌创新。打造高质量品牌，技术是基础。红豆集团积极推进技术创新，以产学研用为手段，加快新品开发。以智慧化建设提高技术含量，加快“智慧红豆”建设，实现先进制造业和现代服务业融合。以“三站三中心”支撑高技术含量，目前已建博士后工作站、院士工作站和研究生工作站“三站”，以及企业技术、工业设计、工程技术研究“三中心”。
以高文化含量支撑品牌培育。红豆集团从王维的诗歌《相思》中获得灵感，把蕴含丰富传统文化内涵的“红豆”作为品牌名。以党建文化引领企业文化，推动形成优秀企业文化，助力高质量发展。
以高度社会责任支撑品牌建设。如何让品牌长久树立在百姓心里？红豆集团积极做好发展定位、内部定位、社会定位。在发展定位上，我们积极推进生产经营智能化、绿色化、服务化、高端化、国际化、规范化，践行新发展理念，实现高质量发展。在内部定位上，我们推出独具特色的 “四铸四有”工程，让员工充分分享企业的发展成果。在社会定位上，红豆集团倡导共赢理念，实现与股东、员工、顾客、供方、合作伙伴等相关方共赢。在红豆独创的“现代企业制度+企业党建+社会责任”三位一体的中国特色现代企业制度中，我们将“社会责任”作为民营企业应尽的使命。
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财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】