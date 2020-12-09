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加快新品开发 推动品牌崛起

红豆集团党委书记、董事局主席  周海江

2020年12月09日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　在新发展格局下，市场迫切需要高质量品牌。红豆集团品牌以高技术含量、高文化含量、高度社会责任为三个支撑，加大品牌培育力度，为助力中国品牌崛起而不懈奋斗。

　　以高技术含量支撑品牌创新。打造高质量品牌，技术是基础。红豆集团积极推进技术创新，以产学研用为手段，加快新品开发。以智慧化建设提高技术含量，加快“智慧红豆”建设，实现先进制造业和现代服务业融合。以“三站三中心”支撑高技术含量，目前已建博士后工作站、院士工作站和研究生工作站“三站”，以及企业技术、工业设计、工程技术研究“三中心”。

　　以高文化含量支撑品牌培育。红豆集团从王维的诗歌《相思》中获得灵感，把蕴含丰富传统文化内涵的“红豆”作为品牌名。以党建文化引领企业文化，推动形成优秀企业文化，助力高质量发展。

　　以高度社会责任支撑品牌建设。如何让品牌长久树立在百姓心里？红豆集团积极做好发展定位、内部定位、社会定位。在发展定位上，我们积极推进生产经营智能化、绿色化、服务化、高端化、国际化、规范化，践行新发展理念，实现高质量发展。在内部定位上，我们推出独具特色的 “四铸四有”工程，让员工充分分享企业的发展成果。在社会定位上，红豆集团倡导共赢理念，实现与股东、员工、顾客、供方、合作伙伴等相关方共赢。在红豆独创的“现代企业制度+企业党建+社会责任”三位一体的中国特色现代企业制度中，我们将“社会责任”作为民营企业应尽的使命。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 12 版）
(责编：杨光宇)
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