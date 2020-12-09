苏宁王哲：把诚信建设作为始终坚守的价值追求

12月7日，以“守信互信 共践共行 携手推进网络诚信建设”为主题的2020中国网络诚信大会在山东曲阜举行。苏宁控股集团党委书记、苏宁易购副总裁王哲以《以诚信提振信心 以服务赢得未来》为主题做主旨分享。他指出，诚信是企业生存和发展的基石，是推动企业生产力提高的精神动力，是企业内外有效沟通的桥梁，也是企业获取最大利润的基础。尤其在把扩大内需作为战略基点，构建国际国内双循环相互促进战略部署的背景下，依靠新消费、新模式、新业态拉动内需，诚信的重要性更加凸显。

王哲表示，苏宁自成立之初就把诚信作为企业发展的生命，把服务当做苏宁的唯一产品，把用户体验作为服务的唯一标准。总结三十年发展历程，苏宁取得的所有发展成果，根本的是把诚信建设作为企业始终坚守的价值追求，靠诚信赢得信誉、靠诚信赢得机遇。今年，尽管受疫情影响，消费市场受到较大冲击，苏宁仍旧凭借对诚信经营、极致服务的坚守和对未来零售的把握，保持了稳健发展的势头，以苏宁零售云为代表的系列线上线下融合新业务快速增长。

王哲认为，诚信是企业立身之本。苏宁正是通过持续打造高品质的苏宁服务、持续构建体系化管理制度和持续赋能传播诚信文化，实现在实际经营中推进诚信建设并贯穿始终。

在持续构建体系化管理制度上，王哲表示，苏宁严格执行《电子商务法》各项法规，确保商家100%亮照经营。苏宁优化了商家准入制度、商品引入制度等七套管理制度，涵盖从商家到消费者、从销售到服务的全链条，并以最新科技全方位赋能诚信体系建设，实现了线上线下全覆盖。

至于持续赋能传播诚信文化，苏宁则是把自身30年零售经验和积淀通过数字化手段变成基础设施和解决方案，对线下中小微零售商全面开放赋能，以此带动产业互联网协同发展。王哲指出，苏宁的赋能不仅是智慧零售核心资源和管理经验的赋能，更重要的是把苏宁多年沉淀的服务品质赋予加盟商，让苏宁的品牌文化和企业精神通过赋能中小微零售企业持续放大。

王哲表示，作为苏宁数字化赋能中小微零售企业新的代表的“云网万店”在近日完成A轮60亿人民币的融资。接下来，苏宁将以“云网万店”为载体，打造更专业的全场景零售服务平台，释放产业互联网新势能，促消费，扩内需。同时将诚信文化赋能给更多中小微企业，覆盖到更多消费人群，传播进千家万户。（毕磊）

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